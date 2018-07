Doppelter "tierischer" Einsatz für die Feuerwehr Klosterneuburg am Sonntag und Montag!

Am Sonntagvormittag wurden die Feuerwehrleute in den Büropark Donau gerufen, wo ein Vogel bereits seit dem Vortag in einem Stiegenhaus fest saß und die offene Türe nicht finden konnte. Im Gegenteil, das Tier flog immer wieder gegen die Glaswand.

Nach ein paar Einfangversuchen konnten die Einsatzkräfte den Vogel schlussendlich im Aufzugsschacht fangen, im Anschluss brachten sie ihn ins Freie.

Am Montag mussten die Klosterneuburger Florianis erneut zu solch einem Einsatzszenario ausrücken: Im Eingangsbereich der OBI-Filiale im Industriegebiet fand ein weiterer Vogel den Wag ins Freie nicht. Auch hier konnte laut einer Aussendung das Tier eingefangen und in der Natur freigelassen werden.