Forschung: Blütenpflanzen eroberten Weltherrschaft .

Ein Logistiksystem verhalf Blütenpflanzen, die ganze Welt zu erobern, berichten Forscher des Institute of Science and Technology (IST) Austria in Klosterneuburg (NÖ) im Fachjournal "Science Advances": In der Evolution ermöglichten Transporter (PIN Eiweißstoffe) für das Pflanzen-Wachstumshormon "Auxin" drei Schritte dazu: Die Entstehung der ersten Landpflanzen aus Grünalgen, die Entstehung von Gefäßpflanzen aus Moosen und die Entstehung der Blüten.