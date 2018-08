Im Sommer, bei Temperaturen jenseits der 39-Grad-Grenze, an Weihnachten zu denken, fällt gar nicht so leicht. In der Politik ist das aber notwendig, den es muss rechtzeitig geplant, Budgets erstellt und Beschlüsse gefasst werden. So stand bei der letzten Gemeinderatssitzung vor der Sommerpause der Klosterneuburger Weihnachtsmarkt am Rathausplatz auf der Tagesordnung. 49.200 Euro kostet heuer das Weihnachtsspektakel. Das ist der FPÖ zu viel. Als „subventioniertes Fressen, Saufen und Trallala bis das Christkindlein kommt“, bezeichnete FPÖ-Stadtrat Josef Pitschko den Weihnachtsmarkt auf dem Rathausplatz.

Der Gemeinderat beschloss – gegen die Stimmen der FPÖ –, die Firma „MagMag Events & Promotion GmbH“ mit der Veranstaltung, Durchführung und Betreuung des Weihnachtsmarktes am Rathausplatz in Klosterneuburg zum Preis von 49.200 Euro zu beauftragen. FPÖ-Gemeinderätin Regina Hoinig wies kritisch darauf hin, dass die Kosten für den Weihnachtsmarkt wesentlich höher wären, weil die Stadtgemeinde auch fünf Verkaufshütten bereitstelle und diese auch auf- und abbaue.

Zusätzlich stelle die Stadtgemeinde einen Container als Waschstraße, die Müllentsorgung, Wasserversorgung und Abwasserentsorgung bereit. Darüber hinaus werde der Weihnachtsmarkt vom Verein Stadtmarketing und Tourismus mit der Produktion von Werbemitteln, Plakaten und Transparenzwerbung unterstützt.

„Als drittgrößte Stadt Niederösterreichs wollen wir uns das leisten.“ Martin Czerny

FP-Stadtrat Josef Pitschko kritisiert die hohen Zuschüsse, die dem AST zukommen. | NÖN

Die Kritik Hoinigs, dass der Weihnachtsmarkt auf dem Rathausplatz den Steuerzahler jedes Jahr mehr Geld koste, versuchte die ÖVP mit dem Hinweis zu entkräften, dass „sich die Anzahl der Tage, an denen der Punschstand offengehalten wird, erhöht hat.“ FPÖ-Stadtrat Pitschko dankte der ÖVP für diese „erhellende“ Erläuterung des Sinnes des Weihnachtsmarktes auf dem Rathausplatz und sah dadurch seine langjährige Kritik bestätigt, dass der Weihnachtsmarkt auf dem Rathausplatz lediglich ein „mit viel Steuergeld subventioniertes Fressen, Saufen und Trallala, bis das Christkindlein kommt“ wäre.

Für den zuständigen Stadtrat Martin Czerny (ÖVP) besteht kein Grund, den Klosterneuburger Weihnachtsmarkt kleinzusparen: „Als drittgrößte Stadt Niederösterreichs wollen wir uns das leisten.“ Der Weihnachtsmarkt sei letztes Jahr von den Klosterneuburgern positiv angenommen worden, und das wolle man jetzt so weiterführen. Czerny: „Die Klosterneuburger wollen das so.“