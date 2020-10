Eine Autolenkerin verlor aus bisher unbekannter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug und krachte in einen Laternenmast. Dieser wurde dabei so schwer beschädigt, dass Teile davon in den Gleisbereich der ÖBB ragten. Die verletzte Lenkerin wurde bereits von dem eingetroffenen Rettungsteam erstversorgt. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Klosterneuburg trafen fast zeitgleich mit dem ÖBB Einsatzleiter ein. Sofort wurde eine Sperre der Franz-Josefs-Bahn veranlasst.