Aus zwei mach eins: Die Zusammenlegung der beiden Mittelschulen schien fix. Der Plan wurde bereits durch den Gemeinderat abgesegnet. Doch es kommt anders: Die Fusion der Hermann- und Langstöger-Schulen, die für Herbst 2020 angedacht war, wird aufgeschoben.

Stadträtin Maria Theresia Eder erklärt, warum: „Wir warten das Pädagogik-Paket ab und schauen, wie sich die Änderungen auf die Schulform auswirken werden.“ Die Stadt reagiert damit auf eine Novelle des Bundes aus dem Frühjahr 2018. Das Paket umfasst Maßnahmen, die vor allem Schulautonomie stärken sollen. Ab dem Schuljahr 2019/20 treten die Pläne schrittweise in Kraft.

Neuer Zeitraum von etwa fünf Jahren

Wie die Neuerungen die Klosterneuburger Schulen pädagogisch beeinflussen werden, wird die Zeit zeigen. Fest steht aber, dass die beiden Mittelschulen mit zwei ersten Klassen – an jedem Standort eine – in das kommende Schuljahr starten werden. Und für diese steht in der nahen Zukunft kein Ortswechsel an. Eder: „All diese Projekte sind mittelfristig, das passiert nicht nächstes oder übernächstes Jahr. Ich rechne mit einem Zeitraum von fünf Jahren.“

Eine Zusammenlegung war vorgesehen, um die zwei kleinen Schulen zu einer großen aufzuwerten. Schrumpfende Schülerzahlen ließen diesen Schritt notwendig scheinen – das Pädagogik-Paket mischt die Karten neu. „Wir müssen schauen, ob wir in ein paar Jahren dann vielleicht zu viele Schüler und zu wenig Platz haben. Es geht darum, die Ressourcen sinnvoll aufzuteilen“, erklärt Eder.

Die Fusion der NMS-Standorte hätte eine größere Umstrukturierung in der Bildungslandschaft eingeläutet: Ein Umzug der Sonderschule und zweier Kindergruppen waren ebenfalls vorgesehen, auch damit wartet die Stadtgemeinde nun.