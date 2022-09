Gastro in Not: „Leichter wird es sicher nicht“

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Energiekrise und Teuerungen – Diese Themen bestimmen momentan die Gesellschaft. Nicht nur im privaten Bereich heißt es daher bei vielen derzeit sparen. Auch Betriebe müssen den Gürtel enger schnallen. Eine Branche, die es besonders hart betrifft, ist die Gastronomie. Auch wenn der Sommer für die Branche immer eine Ausnahme vom „normalen“ Geschäft darstellt, werden vor allem die kommenden Monate aus große Herausforderung. Natürlich auch für die Betriebe in Klosterneuburg.

„Leichter wird es sicher nicht“, davon ist Michael Reichenauer-Kofler, Obmann des Vereins „Stadtmarketing & Tourismus“ und selbst Gastronom, überzeugt. Durch die Urlaubszeit und vielen zusätzlichen Angebote im Sommer könne man derzeit noch keine wirkliche Bilanz ziehen. Die Gesamtauswirkungen der steigenden Preise für Energie und auch für Rohstoffe werden erst im Herbst wirklich spürbar werden. Dazu kommt in Klosterneuburg auch noch der Personalmangel in der Gastronomie. Fast jeder Betrieb ist derzeit auf der Suche nach Mitarbeitern. Manche Betriebe müssen sogar tageweise schließen, weil ihnen das Personal fehlt.

Die Gastronomie kämpft mit Arbeitskräftemangel, den hohen Lohnnebenkosten und Rohstoffpreisen.“ Friedrich Oelschlägel Außenstellenleiter der Wirtschaftskammer Klosterneuburg

Vielschichtige Problematik

Aber nicht nur Personal fehlt. Reichenauer-Kofler befürchtet, dass auch vermehrt Gäste ausbleiben werden. „Es ist wie eine Katze, die sich in den Schwanz beißt. Die Leute kämpfen eh schon mit dem Geld und geben weniger aus. Die Wirten müssen aber die Preissteigerungen natürlich auch zu einem gewissen Teil weiter an die Gäste geben“, ist sich Reichenauer-Kofler der schwierigen Situation für beide Seiten vom Tresen durchaus bewusst.

Wie schwierig derzeit die Lage ist, sieht man auch an den zahlreichen Anfragen, die derzeit in der Wirtschaftskammer Klosterneuburg eingehen. Nicht nur Gastronomen wenden sich Hilfe suchend an WK-Außenstellenleiter Friedrich Oelschlägel. Etliche Betriebe – vom Handel bis zu Produzenten – haben mit der derzeitigen Lage zu kämpfen und erhoffen sich Unterstützung durch Wirtschaftskammer und der heimischen Politik. „Die Gastronomie kämpft mit Arbeitskräftemangel, den hohen Lohnnebenkosten und Rohstoffpreisen und auch dem Gästeverhalten. Das Geld sitzt nicht mehr so locker. Die Gastronomen müssen teurer werden, die Menschen sparen eher und gehen nicht mehr so oft essen“, bestätigt Oelschlägel.

Damit wenigstens der Faktor Energiekosten nicht all zu sehr in die Höhe gehen, bietet die Wirtschaftskammer nun eine ökologische Betriebsberatung an. „Diese dauert zwischen acht und 20 Stunden und ist gratis“, erklärt Oelschlägel. Die Beratung soll dabei helfen, den Energiehaushalt zu optimieren. Es wird ein Konzept erarbeitet und auch bei der Umsetzung geholfen.

Das Konzept ist für Oelschlägel grundsätzlich ein wichtiges und grundlegendes Stichwort in der Gastronomie-Szene: Mit dem richtigen Konzept, viel Leidenschaft und Engagement kann auch diese Krise hoffentlich bewältigt werden.

