„Es ist wichtig, Widerstand und zivilen Ungehorsam sehr genau zu unterscheiden. Widerstand ist situiert in totalitären Systemen. Ziviler Ungehorsam setzt einen funktionierenden Rechtsstaat voraus. Es ist zwar eine bewusste Gesetzesübertretung, aber man stellt den Rechtsstaat selbst nicht infrage.“

Johann Schelkshorn „Mein Vater hat mir gesagt ,Wir waren keine Demokraten, wo hätten wir es denn lernen sollen?‘ Die heutige Generation glaubt, Demokratie ist selbstverständlich – ist sie aber nicht! Wenn wir uns nicht kümmern, ist auch dieses Land in Gefahr, in ein autoritäres System abzugleiten.“ Helmut Brandstätter „Menschen, die politischen Widerstand (gegen den Nationalsozialismus, Anm.) geleistet haben, die haben das freiwillig gemacht. Die hätten sich auch einfach ganz ruhig zurückziehen können – die haben extrem gute Chancen gehabt, durchzukommen. Insofern ist diese Bereitschaft zu sagen: ,Ich setze alles auf’s Spiel!‘, ein Beispiel, das wir uns nehmen können und eine tolle Leistung.“

Stephan Roth „Wir sollten alles tun, damit wir nicht in eine Situation kommen, Widerstand leisten zu müssen. Die Frage ist, was können wir dafür tun. Hinter Menschenrechten steckt ein Anspruch: Jeden Menschen als Menschen anzuerkennen und zu respektieren, weil er Mensch ist.“

Gerhard Luf