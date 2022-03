Vinzenz Goller: Er prägte die Kirchenmusik

Foto: NOEN

Pius Parsch prägte die Liturgiereform. Vinzenz Goller war das musikalische Pedant dazu. Und beides entwickelte sich in Klosterneuburg. Mit einer Gedenktafel an seiner ehemaligen Wohnadresse Stiftsplatz 3 wird seit 1954 dem bekannten Komponisten, Musikwissenschafter, Kirchenmusikforscher und Orgelbauexperten gedacht.

Vinzenz Goller wurde am 9. März 1873 in St. Andrä bei Brixen in Südtirol geboren. Bereits durch seinen Vater, der ebenfalls Organist war, bekam der hochmusikalische Knabe den ersten Unterricht. Nach dem Lehrerseminar in Innsbruck studierte Goller Kirchenmusik in Regensburg.

Aufgrund seiner wissenschaftlichen Erfolge, vor allem auf dem Gebiet der Kirchenmusik, wurde Goller 1910 als Pädagoge nach Klosterneuburg berufen. Die „Klosterneuburger Schule“, zu der neben Goller auch Max Springer und Andreas Weißenbäck gehörten, führte nicht nur zu neuen Kompositionen, sondern prägte die kirchenmusikalische Entwicklung des 20. Jahrhunderts.

„Leopoldsmesse“ eines der bekanntesten Werke Gollers

Gemeinsam mit seiner Frau Maria Pfeifhofer und den sieben gemeinsamen Kindern lebte Goller für viele Jahre in der Babenbergerstadt. Nur während des Ersten Weltkrieges verließ Goller Klosterneuburg und diente bei den Tiroler Standschützen.

Nach seiner Rückkehr widmete sich Goller nicht nur seinem musikalischen Wirken und seiner Lehrtätigkeit, sondern auch seit 1934 als Mitglied des Gemeinderats und von März 1936 bis 1937 Bürgermeister. 1941 übersiedelte die Familie dann in den Lungau, wo Goller am 11. September 1953 verstarb.

Zu seinem Gedenken wurde 1954 an seinem ehemaligen Wohnhaus am Stiftsplatz Nr. 3 eine Gedenktafel enthüllt, die an den großen Bewohner der Stadt erinnert.

