Das reduzierte Radwege-Budget 2019, die 30-minütigen Intervalle der Zubringerbusse aus den Tälern oder das Bevölkerungswachstum: Dies waren nur einige der Themen, die die Klosterneuburger beschäftigen und auf die sie sich durch das neue Stadtentwicklungskonzept „stek 2030+“ Antworten beziehungsweise Lösungen erhoffen. Bei einer eigenen Konferenz in der Babenbergerhalle konnten die Klosterneuburger miteinander und mit den zuständigen Politikern und den Fachplanern diskutieren.

Nach der Online-Umfrage und den Denkwerkstätten im Frühsommer 2018 stellte die Stadtentwicklungskonferenz in der Babenbergerhalle nun die dritte Phase des Bürgerbeteiligungsprozesses im Rahmen der Erarbeitung des neuen Stadtentwicklungskonzeptes für Klosterneuburg dar.

„Wurden bei den Angaben zum Bevölkerungswachstum auch die Zweitwohnsitze berücksichtigt?“ Eine der Fragen der Klosterneuburger bei der Stadtentwicklungskonferenz

Dabei kamen aber nicht nur die Fachleute und Politiker zu Wort, sondern vor allem die Klosterneuburger. Sie konnten ihre Anliegen vortragen. Dabei war ein Thema wieder sehr wichtig: Der Bevölkerungszuwachs in der Babenbergerstadt. „Wurden bei den Angaben zum Bevölkerungswachstum auch die Zweitwohnsitze berücksichtigt?“, war da nur eine Frage, die den Bürgern unter den Nägeln brannte.

Ergebnisse werden öffentlich aufgelegt

Rede und Antwort standen unter anderem Stadtrat Christoph Kaufmann und Gemeinderat Martin Zach. So wurden auch die etwa 6.000 bis 7.000 Zweitwohnsitzer mitgezählt. Diese und alle anderen Ergebnisse der Konferenz werden nun in das Konzept eingearbeitet und dann öffentlich aufgelegt. Dann können die Klosterneuburger nochmals ihre Meinung dazu sagen, wie es in der Zukunft mit der Babenbergerstadt weitergehen soll.