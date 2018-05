Susanne Zechner hat ein Geschäft am Stadtplatz. Sie ist den Umgang mit Anzeigenverkäufern daher gewohnt, aber was ihr unlängst passiert ist, empört sie: „Ich komme zur NÖN, weil ich alle Geschäftsleute vor diesen Machenschaften warnen will.“

Es war im Oktober 2017, als die Türe ihres Geschäftes aufging und ein Herr sich vorstellte. Er käme vom Gymnasium Klosterneuburg, das einen Defibrillator brauche. Zur Finanzierung desselben könne Zechner mit einer Einschaltung auf einer beim Defibrillator positionierten Werbetafel beitragen. „Ich sagte ihm gleich, dass ich wenig Mittel zur Verfügung hätte“, erzählt Zechner. Der Verkäufer der Firma PMS sagte, es ging nur um 350 Euro, dann werde sie für drei Jahre auf der Werbetafel stehen.

„Ich war durch einen Kunden abgelenkt, da hat er mir schon einen Vertrag zum Unterschreiben vorgelegt. Ich habe unterschrieben, der Mann wirkte seriös“, beteuert Zechner. Nachdem ihre Kundschaft wieder das Lokal verlassen hatte, schaute sie sich den Vertrag genauer an. Statt 350 Euro wurden 1.380 Euro eingesetzt. Zechner: „Ich bin ihm sofort nachgelaufen, weil ich gehofft habe, ihn auf der Straße noch anzutreffen. Ich hab ihn aber nicht mehr gefunden.“

„Ich bin überzeugt, dass ich betrogen worden bin.“ Susanne Zechner, Geschäftsfrau am Stadtplatz

Nach sofortiger telefonischer Kontaktaufnahme, und nachdem man ihr sagte, dass das nur schriftlich ginge, schickte Zechner am selben Tag eine Kündigungs-Mail: „Da ich auf diese Mail keine Antwort bekommen haben, dachte ich mir, die Sache sei erledigt.“

Irrtum. Susanne Zechner fiel aus allen Wolken, als ihr Monate später ein Brief von der Werbefirma PMS ins Geschäft flatterte: „Die wollten Druckunterlagen von mir mit dem Bedauern, keinen anderen Werbekunden gefunden zu haben und daher auf dem Vertrag bestehen zu müssen.“ Dann kam die Rechnung. Ihre Rechtsschutzversicherung riet Zechner dann, den vollen Rechnungsbetrag zu bezahlen, sie bekäme dann von der Versicherung 400 Euro zurück.

Schon viele Geschädigte in Klosterneuburg

Aus dem Internet erfuhr Zechner, dass es schon viele Geschädigte in Klosterneuburg gäbe, darunter sogar eine Rechtsanwältin am Stadtplatz, Ulrike Werner (Die NÖN berichtete im April 2015). Zechner wird nun von ihr vertreten.

„Das sind Hardcore-Keiler, die keine Angst vor Konsequenzen haben“, ist die Geschäftsfrau überzeugt, die glaubt, dass der jetzt geforderte Betrag erst zeitlich später eingesetzt wurde: „Ich habe den Betrag von 1.380 Euro nicht gesehen und bin überzeugt davon, dass ich betrogen worden bin.“

Hemma Poledna, Direktorin des Klosterneuburger Gymnasiums, in deren Schule der besagte Defibrillator hängt, ist sehr unglücklich über diese Geschichte: „Leider hab ich den Vertrag mit der Firma PMS von meinem Vorgänger übernehmen müssen. Ich würde aber sehr gerne aussteigen.“ In dieser Sache hat die Direktorin auch schon den Landesschulrat und deren Juristen eingeschaltet. „Ich höre sehr viel Klagen von den Gewerbetreibenden und sie fragen mich, wen ich ihnen da auf den Hals gehetzt habe“, so Poledna. Und abschließend: „Das fällt leider alles auf das Gymnasium zurück.“

Die NÖN kontaktierte die PMS. Ein Rückruf wurde versprochen, der aber bis zum Redaktionsschluss nicht erfolgte.