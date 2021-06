Millionen Menschen verfolgen in diesen Tagen vor den Fernsehgeräten die Fußball-EM. Und während die Profis auf dem Rasen harte Arbeit leisten, lernen die Fans die negative Seite des passiven Sports kennen.

Ernährungswissenschaftler haben errechnet: Wenn jemand während der Europameisterschaft alle Fußballspiele vor dem Fernsehapparat miterlebt, dabei jedes Mal eine Flasche Bier trinkt und eine kleine Packung Chips knabbert, dann hat er am Ende der Europa-Meisterschaft gute fünf Kilo mehr auf der Waage. Damit das nicht passiert, müssen wir Einiges tun, erklärt der Klosterneuburger Gesundheitsexperte Hademar Bankhofer:

Am frühen Abend ist Obst der perfekte TV-Snack: ein süßer Apfel, Trauben, Bananen, Orangen, Grapefruits. Bankhofer: „Damit tanken Sie Vitamine, Mineralstoffe, aber auch Ballaststoffe. Spät abends ist es besser, eine Schale Kompott zu essen.“

Obst als perfekter TV-Snack

Es ist gesund, rohes Gemüse zu knabbern: in Streifen geschnittene Paprikaschoten, Tomaten, Radieschen, Gurkenscheiben. „Sie können das Gemüse in ein Magerjoghurt tauchen. Schmeckt köstlich“, schwärmt der Gesundheitsexperte.

Und: „Kauen Sie trockenes, saftiges Vollkornbrot ohne etwas drauf. Das fördert die Verdauung und macht nicht dick. Und Sie entdecken plötzlich wieder, wie gut Brot allein für sich schmecken kann.“

Anstelle fetter Chips eignen sich Sonnenblumen- , Kürbis- oder Sesamsamen-Kerne . Sie liefern Eisen und Magnesium, sind gut gegen stressreiche Aufregung bei einem EM-Match, bei dem nicht alles so läuft, wie man es gern hätte.

Bankhofer: „Knabbern Sie - der Kalorien wegen aber bitte in Maßen - Walnüsse und Haselnüsse . Sie sind Gehirnnahrung und machen geistig fit. Man ermüdet vor dem TV-Gerät nicht so schnell und hält auf diese Weise auch ein langweiliges Fußballspiel durch.“

„Knabbern Sie - der Kalorien wegen aber bitte in Maßen - Walnüsse und Haselnüsse"

Reichlich Mineralstoffe und Spurenelemente liefern Trockenfrüchte , etwa Datteln, Feigen, Apfelringe oder Dörrpflaumen. Sie liefern reichlich Mineralstoffe und Spurenelemente. Ebenso am Menüplan des Experten: Joghurt, Fruchtjoghurt oder Buttermilch.

„Wenn Sie Durst haben, dann greifen Sie zu einem ungesüßten Kräutertee oder zu Mineralwasser . Da tanken Sie vollkommen kalorienfrei“, rät Bankhofer, „Vorsicht: Viel Bier liefert viele Kalorien. Und es regt den Appetit an. Wenn es sein muss, dann bitte nur eine Flasche pro Spiel.“

„Wenn Sie Durst haben, dann greifen Sie zu einem ungesüßten Kräutertee oder zu Mineralwasser"

Ein ganz wichtiges Gebot des Klosterneuburger Gesundheitsexperten: „Nehmen Sie während eines Matchs niemals eine Hauptmahlzeit ein. Je spannender das Spiel ist, desto mehr verliert man den Überblick, was man da alles wirklich isst. Man hat keine Kontrolle mehr, was man so in sich hineinfuttert. Oft isst man zwei- bis dreimal mehr, als man ohne Fernschauen konsumieren würde“, unterstreicht Bankhofer.