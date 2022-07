Gesundheitszentrum Martinstraße wächst Schritt für Schritt

Werbung

In der Martinstraße soll ein Gesundheitszentrum entstehen. In zwei Dialogausstellungen im Mai und Juni boten Stadt und Projektwerber „Atomamed Klosterneuburg“ der Bevölkerung die Möglichkeit, Anregungen einzubringen. Im Gemeinderat am Freitag, 1. Juli, wurden die entsprechenden Rahmenbedingungen für den Raumordnungsvertrag diskutiert.

„Mit diesem Projekt gelingt es, die Anrainerinteressen, Denkmalschutz und sinnvolle Infrastruktur unter einen Hut zu bringen.“ Stefan Schmuckenschlager Bürgermeister

In der Martinstraße ist auf dem Areal des ehemaligen Geriatriezentrums der Stadt Wien die Nachnutzung des denkmalgeschützten Gebäudebestandes in Form eines Gesundheitszentrums geplant. Die Bevölkerung war eingeladen, sich in den Planungsprozess einzubringen. Der Gemeinderat hat nun am 1. Juli beschlossen, dass die Ergebnisse der Bürgerbeteiligung in die Änderung des Flächenwidmungs- und Bebauungsplanes einfließen werden.

Im nächsten Schritt sind die Unterlagen für die öffentliche Auflage zu erarbeiten und ein Raumordnungsvertrag mit den Projektwerbern auszuverhandeln. Die öffentliche Auflage der Änderungsentwürfe ist im Herbst 2022 vorgesehen. Sämtliche Verkehrsmaßnahmen werden im Ausschuss für Mobilität und Verkehr weiter diskutiert und abgestimmt. Hierzu hat der Gemeinderat am Freitag beschlossen, dass die dabei gewählten Maßnahmen der Bevölkerung zu präsentieren sind.

Für Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager ist der gewählte Weg zur Realisierung des Projekts der richtige: „Für die Stadtgemeinde erfordert die Entwicklung dieses großen Areals eine sehr sensible Vorgangsweise. Mit diesem Projekt gelingt es, die Anrainerinteressen, Denkmalschutz und sinnvolle Infrastruktur unter einen Hut zu bringen.“

Ein Gesundheitszentrum mit vielen Facetten

Und Johannes Edtmayer, Stadtrat und Vorsitzender des Ausschusses für Stadtbildpflege, Stadtplanung und Naturschutz von den Klosterneuburger Grünen: „Ein erfreuliches Gesundheitsprojekt wurde durch die Bürgerbeteiligung noch besser. Ich hoffe, dass die letzten Etappen auch so gut gelingen werden.“

Im geplanten Gesundheitszentrum in der Martinstraße ist vorgesehen, das medizinische Angebot in den Fachbereichen Allgemeinmedizin, Frauengesundheit, Kinderheilkunde, Innere Medizin, Zahnheilkunde und Neurologie für Klosterneuburg und die Region zu erweitern. Außerdem sollen Patienten zur Rehabilitation und Remobilisation stationär betreut und Operationssäle und Eingriffsräume vor Ort zur Verfügung gestellt werden.

Ergänzt werden soll das Angebot um Betreutes Wohnen („Open End“) und Personalwohnungen. Hierfür ist eine Änderung von Flächenwidmungs- und Bebauungsplan notwendig. Außerdem sind einige wenige frei finanzierte Eigentumswohnungen im Bereich der bestehenden, rechtskräftigen Bauland-Kerngebiet-Widmung geplant.

Dialogausstellungen zur Einbindung der Bevölkerung

Die Bevölkerung hatte die Möglichkeit, sich bei der 1. Dialogausstellung am 23. Mai zum „Gesundheitszentrum Martinstraße“ zu informieren. Die Ausstellung zu der die Stadtgemeinde Klosterneuburg und der Projektwerber „Atomamed Klosterneuburg“ eingeladen haben bot allen Teilnehmern die Möglichkeit, Anregungen in den Entwicklungsprozess einzubringen. Die gesammelten Stellungnahmen sowie die Vorschläge der Fachplaner, insbesondere zum Thema Verkehr, wurden in den zuständigen Gemeinderatsausschüssen vorberaten.

In der zweiten Dialogausstellung am 21. Juni wurde allen interessierten Bürgern auch die Möglichkeit gegeben, Rückmeldungen und Ergänzungen zu den erarbeitete Maßnahmenvorschlägen in den Prozess einzubringen.

