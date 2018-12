In Klosterneuburg ist die Donau nur eher selten so blau, so blau. Dafür erstrahlte diesen Montag der Kierlingbach regelrecht. Neongrün stach er aus seinem Bachbett heraus und sorgte dabei – vor allem in den Sozialen Medien – für einigen Wirbel. Die Spekulationen gingen von einem verspäteten St. Patrick’s Day-Streich über diverse Körperflüssigkeiten von Marsmännchen oder dem Hulk bis hin zu einem vorweihnachtlichen Bad des Grinch.

MathaxHD

Eine der schönsten – und vor allem für Klosterneuburg auch hilfsreichsten Theorien – war diese: In Kierling entspringt die Quelle von St. Hanappi (für alle Nicht-Fußballfans: Gerhard Hanappi war nicht nur ein legendärer Fußballer, er war auch der Architekt des später nach ihm benannten Hanappi-Stadions, der Kultstätte für alle Rapid-Fans).

Heindl

Denn wenn diese Theorie stimmen würde, dann würden sich wohl auch die Chancen erhöhen, dass die U4 doch noch nach Klosterneuburg verlängert wird. So könnten sich dann auch die Pilgerfahrten in Grün-Weiß um einiges unkomplizierter gestalten.