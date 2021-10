Gold für Jugendeinrichtung „GEH.BEAT“

Stärken fördern, den Alltag gestalten, das Wohlbefinden steigern und die Entwicklung zu demokratischen und verantwortungsbewussten Menschen zu begleiten: „GEH.BEAT“ steht Jugendlichen zwischen zwölf und 23 Jahren mit Rat und Tat zur Seite. Und das mit besonderer Expertise: Die Anlaufstelle erhielt nämlich eine Gold-Auszeichnung als gesundheitskompetente Einrichtung für Mobile Jugendarbeit.

Verliehen wurde das Zertifikat im Rahmen einer Online-Konferenz der Österreichischen Plattform Gesundheitskompetenz (ÖPGK), an der unter anderem Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein und Jugendministerin Susanne Raab teilnahmen.

Adventmarkt Anzeige Weihnachten auf Schloss Hof

Diesem Ereignis war ein sechs Monate umspannender Prozess in Kooperation mit dem bundesweiten Netzwerk Offener Jugendarbeit vorangegangen. Analysiert wurden sieben Kriterien: beispielsweise die Verankerung der Gesundheitskompetenz in der Organisation, die Einbeziehung der Zielgruppen in Angebote, die Schulung der Mitarbeiter, niederschwellige Zugänglichkeit sowie leicht verständliche Kommunikation.

Psychische, physische und soziale Ebene

Im Zuge der Bewertung waren mehrere Fortbildungen zu absolvieren – daraufhin sind bereits einige neue Ideen, Initiativen und Kooperationen entstanden. Die Auszeichnung versteht sich insbesondere als Auftrag, alle Leistungen für Jugendliche mit permanentem Blick auf Gesundheit anzugehen – auf psychischer, körperlicher und sozialer Ebene.

Die Jugendarbeiter unterstützen den Nachwuchs auch dabei, von der Politik gehört zu werden. Jugendstadträtin Verena Pöschl wird regelmäßig an Jugendteams, dem Partizipationsinstrument von „GEH.BEAT“, teilnehmen. Pöschl: „Mir ist es wichtig, Jugendlichen zuzuhören und ihre Anliegen ernst zu nehmen. Dies geschieht am besten auf Augenhöhe, und oft lernt man sogar selbst etwas dazu.“ Aktuell gibt es Bestrebungen und ein Konzept für ein „JugendKulturCafé“ als Begegnungsraum ohne Konsumzwang.