Qualitativ hochwertiges Leitungswasser für alle, weniger Plastikflaschen und -müll: Es ist ein ambitioniertes Ziel, das die EU mit einem 70 Seiten starken Richtlinienkatalog verfolgt. In jedem Mitgliedstaat soll künftig trinkbares Gratis-Wasser bereit stehen. Und zwar – so der Vorschlag – im öffentlichen Raum genauso wie im Restaurant. Der Plan lässt Gastronomen aufhorchen und entfacht eine alte Diskussion neu: Darf Leitungswasser etwas kosten?

Ein klares „Ja“ kommt von Heurigenwirt und Stadtweinbau-Präsident Leopold Kerbl: „Das ist eine Dienstleistung. Glas und Krug müssen serviert und abgewaschen werden. Wer soll das sonst zahlen?“ Für einen Viertelliter Wasser verlangt der Winzer 40 Cent – ein Betrag, der notwendig sei, um nicht die übrigen Preise in die Höhe zu treiben.

„Das ist eine Dienstleistung. Der Gast, der Soda bestellt, zahlt sonst für den Gast, der Leitungswasser trinkt, mit.“ Weinbauobmann Leopold Kerbl

Kerbl: „Der Gast, der Soda bestellt, zahlt sonst für den Gast, der Leitungswasser trinkt, mit.“ Die Dienstleistung müsse bei den Ausgaben einkalkuliert werden. Wäre es EU-weit Pflicht, Wasser unentgeltlich zu servieren, „würde das auf alle anderen Preise drauf geschlagen“, meint der Klosterneuburger Weinbauobmann.

Viel Raum für Interpretation

Kerbl gibt zu bedenken: „Letztlich zahlt alles der Konsument.“

Einer Umsetzung des EU-Vorschlags blickt der Winzer skeptisch entgegen, „vor allem auf die Durchführungsbestimmungen bin ich gespannt.“ Wie kostenloses Wasser in Restaurants realisiert werden könnte, ist im Richtlinienkatalog nicht festgehalten. Der EU-Vorschlag spricht lediglich von einer „unentgeltlichen Bereit-stellung“. Und das gibt Raum zur Interpretation.

„Wasser gibt es gratis am WC. Konsumenten können dort ihre Wasserflasche auffüllen – warum auch nicht?“, findet Manuel Hammer, Wirt und Mitglied des Klosterneuburger Gastro-Vereins „Gastgeber“.

Mit den unterschiedlichen Wasser-Verrechnungsmethoden wird die Kundschaft verwirrt, meint Gastronom Manuel Hammer. | NOEN

Die Erfahrung zeigt, dass „ein schwindend geringer Anteil nur Wasser konsumiert“. Gratis-Leitungswasser könne ein Gastronomiebetrieb finanziell verkraften. Aufwendig sei aber das Servieren, erklärt der Kritzendorfer: „Man läuft dreimal hintereinander 20 Stiegen rauf und runter wegen eineinhalb Liter Wasser.“

Bei dem Gastronomen trinken Konsumenten das Leitungswasser gratis, bei vielen Kollegen müssen Gäste dafür in die Tasche greifen. Hammer: „Es gibt Argumente für und wider. Beide Seiten sind berechtigt.“ Wie die Wirte das Glas Leitungswasser handhaben, ist letztlich jedem Betrieb selbst überlassen. Und das führt, so Hammer, zur Verwirrung der Kundschaft und facht die Debatte überhaupt erst an: „Wenn es eine österreichweite, allgemein gültige Lösung gäbe, gäbe es diese Diskussion gar nicht.“