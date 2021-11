Grippeimpfung: Ein Stich, der für Sicherheit sorgt

Im letzten Winter war er so gut wie überall vergriffen: der Grippeimpfstoff. Dieses Jahr steht genügend davon zur Verfügung, aber die Impfung ist nicht mehr gratis. Hausarzt Peter Kaufmann befürchtet, dass sich deshalb weniger Menschen impfen lassen. Dabei ist ein wirksamer Schutz gegen die Grippe heuer genauso wichtig wie im vergangenen Jahr. Denn vor allem das Zusammentreffen von Grippe und Corona kann gefährlich werden.

„Eigentlich gibt es fast keine Aus- schließungsgründe. Vor allem für Kinder steht ein Impfstoff als Nasenspray zur Verfügung.“ Peter Kaufmann, Allgemeinmediziner

„Die Impfung ist mindestens so wichtig wie im letzten Jahr“, ist Kaufmann sicher. Und weiter: „Wir hatten eine relativ hohe Impfrate – verglichen mit den Vorjahren, vielleicht auch weil es ein gratis Impfangebot war.“ Eine hohe Impfrate sei gerade in Pandemiezeiten wichtig, wenn es also zum zeitlichen Zusammentreffen zweier potenziell gefährlicher Viruserkrankungen kommen könne.

Aber wer sollte sich gegen Grippe impfen lassen? „Eigentlich gibt es fast keine Ausschließungsgründe. Vor allem für Kinder steht ein Impfstoff als Nasenspray zur Verfügung“, erklärt Kaufmann.

Keine Priorisierung bei der Grippeimpfung

Man müsse auch keine Angst haben, dass in diesem Jahr nicht genügend Impfstoff verfügbar ist. „Es ist genügend Impfstoff vorrätig, aber eben leider auch die bereits erwähnte Tatsache: Die Impfung ist heuer leider nicht gratis, und dadurch wird unserer Erfahrung nach die Teilnehmerzahl zurückgehen“, befürchtet der langjährige Allgemeinmediziner.

Für Kinder vom vollendeten sechsten Lebensmonat bis zum vollendeten 15. Lebensjahr wird die Influenza-Impfung weiterhin gratis gemäß kostenfreiem Kinderimpfprogramm bei den niederösterreichischen Impfärzten zur Verfügung gestellt. Personen in Alten- und Pflegeheimen wird die Impfung vorrangig angeboten.

Aber auch für den Rest der Bevölkerung sollte es in diesem Jahr kein Problem sein, sich gegen Grippe impfen zu lassen. Trotzdem sollte man sich bereits bei seinem Hausarzt für die Grippeimpfung anmelden. Allerdings wird es heuer bei der Influenza-Impfung keine Priorisierung geben.