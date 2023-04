Große Feuerwehrschau am Rathausplatz

Die 14. Fachtagung von FEUERwehrOBJEKTIV in Klosterneuburg präsentierte viel Information, Innovationen und natürlich Altbewährtem wie der Fachausstellung aus allen Feuerwehr-Bereichen in der Babenbergerhalle und am Rathausplatz.

Die österreichische Feuerwehr hat über 150 Jahre auch in schwersten Zeiten „durchgehalten“, ist heute international im Spitzenfeld und wird weiterhin ihre Position als „Helfer Nr. 1“ behaupten. Doch die Gesellschaft ist im Umbruch – neue Arbeitsformen, Work-Life-Balance, virtuelle Welt jedes einzelnen, diverse Krisen rundum. Für die Freiwillige Feuerwehr bedeutet dies, ihre Mitgliedergewinnung und -erhaltung völlig neu aufzustellen. Traditionelle Formen – „von der Wiege bis zur Bahre bei der Feuerwehr“ – sind überholt. Ganz andere Möglichkeiten der Kommunikation, der Mitgliedermotivation und der Mitarbeit ganz allgemein müssen her. Und es gibt bereits entsprechende Ansätze.

Von der Rolle der Frau im Feuerwehrwesen bis zu Robotern und künstlicher Intelligenz wurden Themen diskutiert, die die Feuerwehren im Land für ihre Entwicklung in die Zukunft fordern und weiterbringen. Dazu Herausforderungen wie Erdbeben, Waldbrände, im Rückblick auf aktuelle Ereignisse aber auch in der Weiterentwicklung.

Beim Thema Zukunft beschäftigt sich auch die Feuerwehr mit Nachhaltigkeit und erneuerbaren Energien. Unter anderem wurde das e-Löschfahrzeug von Rosenbauer mit seiner komplexen Technolgie nicht nur vorgestellt sondern war auch zum Angreifen und Anschauen vor Ort.

