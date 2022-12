Grünes Licht für Gesundheitszentrum: "Ja, aber der Verkehr?"

Werbung

Die Gemeinde hat mit der Widmungshoheit ein mächtiges Instrument in Sachen Stadtplanung. Ein zweites Werkzeug: der Raumordnungsvertrag. Und diesen hat das Stadtparlament für das Gesundheitszentrum Martin-straße beschlossen. Damit sind die nächsten Schritte in Richtung Umsetzung getan.

Was am Standort des ehemaligen Geriatriezentrums Wien kommen soll: ein Gesundheitszentrum mit mehreren ambulanten Abteilungen, darunter moderne Hausarztordinationen und Kompetenzzentren für chronische Leiden wie Diabetes und Stoffwechselerkrankungen. Auf den insgesamt 30 Seiten hält die Stadt ihre Forderungen fest. Ebenso darunter: die Etablierung einer Pflege- und Altersbetreuung oder die Öffnung des Zentrums-Cafés für die Allgemeinheit (die NÖN berichtete in der Vorwoche).

„Unsere Forderungen, Wünsche und Erwartungen waren nicht gerade bescheiden“, gibt Planungsstadtrat Johannes Edtmayer (Grüne) am Freitag vor dem Gemeinderat zu. Ein wesentliches Thema: der Verkehr im Martinsviertel, einer Schul- und Wohngegend. An eben dem ist schon eine Vision für das Areal, nämlich ein Wohnbau, für den bereits geworben wurde, gescheitert. Die Stadt verweigerte die Umwidmung – und machte so dem damaligen Projektwerber einen Strich durch die Rechnung.

Jetzt geht die Gemeinde mit einem anderen Interessenten an den (Projekt-)Start: der AtomaMed GmbH, die das Gesundheitszentrum künftig auch betreiben will. Auf einer Gesamtfläche von 27.377 Quadratmetern. „Es ist schon toll: Zwei denkmalgeschützte Gebäude, zwei große Flächen – was sollen wir damit machen?“, denkt Edtmayer an frühere Planungen zurück. Und dann kam das Angebot von AtomaMed. „Da gibt’s jemanden, der das kaufen und sanieren möchte mit einer Nutzung, die gut zu Klosterneuburg passt. Aber: der Verkehr“, führt der Planungsstadtrat weiter aus. Erhebungen des Projektwerbers folgten, und auch die Stadt untersuchte die Straßensituation.

„Am Ende waren es sogar drei Gutachten, die gesagt haben, das ist machbar“, betont Verwaltungsstadtrat Clemens Ableidinger (NEOS). Seine Partei hat die Pläne gemeinsam mit ÖVP und Grüne geschmiedet und bereits im Vorfeld der Gemeinderatssitzung präsentiert. Ableidinger, selbst Anrainer im Martinsviertel, weiß: „Natürlich wird es Belastungen geben, die sind aber lösbar und mit Begleitmaßnahmen administrierbar.“ Maßnahmen, das sind die Anhebung der Kreuzung Langstögergasse/Albrechtstraße mit Verbesserung der Sicht oder die am Areal vorgesehene Tiefgarage mit an die Kurzparkzone angepassten Tarifen.

Kritik von FPÖ, PUK und Liste Hofbauer

Das Verkehrsgutachten überzeugt aber nicht jeden. Gemeinderat Peter Hofbauer (Liste Hofbauer) gibt sich gewohnt kritisch: „Wenn das Altersheim dort nicht wäre, würde niemand auf die schwachsinnige Idee kommen, an einem derart verkehrstechnisch problematischen Ort ein Gesundheitszentrum zu bauen.“ Mit seiner Beanstandung bleibt Hofbauer nicht alleine.

Auch Gemeinderat Stefan Hehberger, PUK, sieht Mängel: „Der Raumordnungsvertrag war in keinem Ausschuss. Er war weder im Rechtsausschuss, noch im Stadtplanungsausschuss zur Diskussion.“ Und auch bei der Bürgerbeteiligung ortet der PUK-Politiker Probleme – kurz gesagt: „Für mich ist das zu überhastet.“

Außerdem: „Faktum ist, im Vertrag steht, dass die konkrete Auswahl und Ausgestaltung der Angebote der ärztlichen und therapeutischen Leistungen ausschließlich der Projektwerberin obliegt“, gibt Stadtrat Josef Pitschko (FPÖ) zu bedenken. Seine Argumentation: Die Stadt könne sich zwar was wünschen, die finale Entscheidung liegt aber beim Anbieter selbst. Und: „Die meisten glauben, es sind Kassenärzte – so wird’s das nicht spielen. Sondern da werden Wahlärzte kommen. Oder überhaupt ganz andere therapeutische Einrichtungen. Gesundheitszentrum ist vielfältig. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass der Kieser ein Fitness-Studio macht für Rückengymnastik. Das ist alles möglich.“

Was wirklich möglich ist, wird die Zukunft zeigen. Mit dem beschlossenen Raumordnungsvertrag sind die weiteren Weichen für die neue Klinik gestellt. Der nächste Schritt: die Widmung – Änderungsentwürfe liegen bis 27. Jänner auf. Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager (ÖVP) ist überzeugt vom Konzept: „Das ist ein Turn-Around-Projekt.“

