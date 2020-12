Die Hangbrücke bleibt auf je einer Fahrspur pro Richtung die gesamte Bauzeit hindurch befahrbar. Aus Sicherheitsgründen gilt im Baustellenbereich Tempo 30 . Zusätzlich gibt es eine verkehrsabhängige Ausweich-Route in beide Richtungen über die Kuchelauer Hafenstraße , ebenso mit 30 km/h. Die Route ist v.a. für die Spitzenzeiten für den Individualverkehr vorgesehen, Busse und Schwerverkehr bleiben auf der B14.

Für Linienbusse ist in den Zufahrtsbereichen der Baustelle jeweils eine eigene Spur reserviert. Im Baustellenbereich ordnen sich die Busse in den Fließverkehr ein. Die Busspur beginnt in Klosterneuburg etwa auf Höhe der Johann-Strauß-Gasse und in Wien beim Nussdorfer Platz. Eine vorschriftswidrige Benützung der Busspur wird rigoros geahndet.

Die Buslinien 401, 402 und 403 fahren im Klosterneuburger Abschnitt verdichtet . Somit kann jede S-Bahn in Klosterneuburg-Weidling und Klosterneuburg-Kierling erreicht werden.

Die S40 fährt in der Hauptverkehrszeit viermal pro Stunde ab/bis St. Andrä-Wördern und eignet sich damit als Alternative zum Pkw zwischen Klosterneuburg und Wien.

Der Radverkehr bleibt weiterhin über die Kuchelauer Hafenstraße möglich. Eine zusätzliche Route wird über den Hafenbegleitdamm eingerichtet. Der Damm wurde bereits mit einer provisorischen Brücke am Kuchelauer Sporn mit dem Ufer verbunden. Der Treppelweg wird befestigt. Falls größere Boote durchfahren, wird die Brücke kurz auf- und zugeklappt.

Fußgänger können die Kuchelauer Hafenstraße und den Hafenbegleitdamm benützen. Im Baustellenbereich auf der B14 darf man nicht gehen , ausgenommen sind Anrainer. Der für den motorisierten Verkehr gesperrte Bahnübergang Donauwarte kann zu Fuß oder mit dem Rad gequert werden.