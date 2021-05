„Ich kann meinem Zorn und meiner Enttäuschung kaum Ausdruck verleihen“, schreibt Christine Klenk der NÖN. Sie warte seit Wochen auf den 19. Mai, um endlich wieder schwimmen zu gehen. Gesundheitlich sei das für sie sehr wichtig. Auf der Homepage des Happylands musste sie aber dann erfahren, dass das Sportbecken renoviert werden muss, und dass das bis Ende Juni dauern wird. „Es war jetzt monatelang geschlossen, da hätte man das Sportbecken einige Male renovieren können. Das darf doch nicht wahr sein? Absurder geht es nicht mehr! Wer ist dafür verantwortlich?“, entrüstet sich Klenk.

Christoph Hornstein Hellsehen geht noch nicht

„Grundsätzlich tut uns das wirklich sehr leid“, so der Geschäftsführer des Happyland, Wolfgang Ziegler, auf Anfrage der NÖN. Anfang Februar sei bei den täglichen Sichtkontrollen aufgefallen, dass sich Fliesen am Beckenboden gelöst haben. Das Becken wurde ausgelassen und gemeinsam mit einem Fachmann begutachtet. Drei Wochen später sei die nächst Stelle aufgebrochen. Der Gutachter habe dann empfohlen, den gesamten Fliesenboden und den Estrich neu zu verlegen. „In diesen Zeiten Handwerker zu bekommen ist aber äußerst schwierig“, betont Ziegler. So wurden neun Firmen gebeten, Kostenvoranschläge für den Estrich zu machen. Sieben hätten sofort abgelehnt.

„Wir machen tägliche Routinekontrollen. Der Schaden war vorher nicht ersichtlich.“ Wolfgang Ziegler, Geschäftsführer Happyland

Der Estrich ist mittlerweile gemacht worden. Für die mehr als 300 Quadratmeter sei ein Fliesenleger gefunden worden, der die Garantie gegeben hätte, bis Ende Juni diese Arbeiten erledigt zu haben.

Vor sechs Jahren, in der Hauptsanierungsphase des Happyland, musste der Boden des Beckens schon saniert werden. Hätte man da nicht gleich den ganzen Boden neu machen sollen? Ziegler: „Das hat sechs Jahre gehalten. Deswegen ist für mich die Handlungsweise berechtigt.“ Und hätte man die Arbeiten nicht durchführen können, als das Happyland monatelang geschlossen war? Ziegler: „Wie gesagt, wir machen tägliche Routinekontrollen. Der Schaden war vorher nicht ersichtlich. Ich bin aber kein Techniker. Deswegen haben wir einen Gutachter beigezogen. Ich glaube, wir haben alles getan, um das so rasch wie nur möglich abzuwickeln.“

Wenn es um das Happyland geht, ist Gemeinderat Peter Hofbauer sofort am Plan. Ihm sei zugetragen worden, dass die Ablösung der Fliesen mit einer Setzung des Beckenbodens zu tun hätte. Hofbauer: „Nach rund 40 Jahren, Dauerbelastung von etwa 2,5 Tonnen pro Quadratmeter, bei 2.500 Liter Wasser, kann sich die Betonwanne nicht mehr setzen.“ Geschäftsführer Ziegler bestätigt, dass es sich hiebei nur um ein Gerücht handelt: „Im Gutachten wurden keine sichtbaren Risse erfasst. Die Betonwanne ist in Ordnung.“

Dass ein so großes Pool nicht lange ohne Wasser stehen kann, weil sonst eben Schäden an den Fliesen entstehen können, ist auch Ziegler klar. Doch vor sechs Jahren wurde am Dach die Lüftung repariert. „Die Forderung Hofbauers, man hätte das Gerüst in das Wasser stellen können, ist irrwitzig. Hier wurde am Strom gearbeitet. Man kann sich vorstellen, was da alles hätte passieren können. Es musste also das Wasser ausgelassen werden“, so Ziegler.

Diesmal – versichert Ziegler auf Anfrage Hofbauers – sei alles ordnungsgemäß dokumentiert worden.