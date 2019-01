Schon im März 2019 leitete die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft nach der Anzeige von Gemeinderat Peter Hofbauer (Liste Peter Hofbauer) zur weiteren Ermittlung der 15-Millionen-Happylandsanierung den Fall an die Staatsanwaltschaft Korneuburg weiter. Im Dezember des Vorjahres wurde Hofbauer zur Zeugeneinvernahme in der Causa gebeten. „Ich glaube nicht, dass man die Sache unter den Teppich kehren wird, wie manche sicher hoffen“, so Hofbauer kämpferisch.

Grundlage für die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft ist die Endfassung des Rechnungshofberichtes. „Wir sind gerade dabei, den Rechnungshofbericht durchzuarbeiten. Die Staatsanwaltschaft erteilte einen Erhebungsauftrag bei der Polizei. Ein Ergebnis der Ermittlungen kann man in etwa zwei Monaten erwarten“, so der Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Korneuburg, Friedrich Köhl, knapp.

Hofbauer als Zeuge geladen

„Der Ladung der Staatsanwaltschaft habe ich am 14. Dezember Folge geleistet. Ich wurde etwa zwei Stunden lang anhand des RH-Berichtes befragt. Dass nun laut Auskunft der Staatsanwaltschaft die Polizei zu weiteren Ermittlungen beauftragt wurde, gibt mir Zuversicht, dass meine Bemühungen zur Aufklärung des Happyland-Skandals nicht vergeblich waren.“

Befragt wurde Hofbauer über den gesamten Ablauf des Sanierungs-Prozederes, den Tausch Tennisplatz/Fußballplatz und die Rolle des früheren Geschäftsführers der Sportstätten GmbH Stefan Konvicka. Hofbauer stellte auch seinen Zweifel über die Richtigkeit der korrekten Künetten-Abrechnung der Staatsanwaltschaft dar.

Für Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager jedenfalls kein Grund zur Beunruhigung: „Sollte ich befragt werden, werde ich auskunftsbereit wie immer sein.“