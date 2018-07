Wie die NÖN in der Vorwoche berichtete, herrscht derzeit in Klosterneuburg ein Baustellen-Chaos. So wird es jedenfalls von den verärgerten Autofahrern empfunden. Besonders auf der B14 zwischen Maria Gugging und dem Zentrum. Gleich drei Baustellen mit Ampelregelung lassen die Autofahrer verzweifeln, gibt es denn auch fast keine Alternative, nach Wien zu kommen.

Helmut Salat, Leiter der Straßenbauabteilung Tulln, informiert über Baustellen auf der B14. | NÖN

Zuständig für die B14 ist die Niederösterreichische Straßenbauabteilung Tulln. Deren Leiter ist der Klosterneuburger Helmut Salat. „Wir sind bemüht die Verkehrsbehinderungen so gering wie möglich zu halten, jedoch sind Sanierungsmaßnahmen dringend notwendig und teilweise nur in der Ferienzeit durchzuführen“, so der Straßenbauabteilungsleiter.

Beim IST Austria und der Raiffeisenbank Kierling werden Brücken saniert. Der dritte Baubereich betrifft die Sanierung der Bachmauer und des Geländers im Bereich Fellergraben bis Elisabethgasse.

Helmut Salat erklärt, warum alle drei Baustellen gleichzeitig betrieben werden müssen: „Die beiden Brückenobjekte werden zeitgleich ausgeführt, da dadurch sowohl die Kosten als auch die Bauzeit reduziert werden kann. Stilliegezeiten zufolge Erhärtungszeiten der Isolierung und des Betons können durch abwechselnde Bauausführung auf den Objekten ausgeglichen werden.“

Die Verkehrsführung erfolgt hier durch verkehrsabhängig gesteuerte Baustellenampeln, wobei die Fußgängerampel bei der Volksschule mitgesteuert wird. „Die Bauarbeiten wurden bewusst in die Ferienzeit gelegt, damit die Fußgängerampel in der Verkehrsspitze am Morgen den Verkehrsfluss weniger behindert“, erklärt Salat.

Die Sanierung der Bachmauer und des Geländers im Bereich Fellergraben bis Elisabethgasse ist in vier Teilbereiche gegliedert und soll bis Ende August fertiggestellt sein. Eine verkehrsabhängige Ampel wurde installiert. Salat: „Leider war diese Ampelsteuerung am ersten Tag der Bautätigkeiten nicht richtig eingestellt, und so kam es zu Wartezeiten bis zu einer halben Stunde. Eine Umstellung am Vormittag dieses Tages auf eine maximale Grünzeit in einer Richtung von 80 Sekunden brachte sofort eine Verbesserung.“

Reisezeitmessung gibt Aufschluss

Zwischen IST Austria und der Mühlengasse wird vom NÖ Straßendienst eine Reisezeitmessung durchgeführt. Detektoren erfassen die Fahrzeuge und messen die Durchfahrtszeit auf der etwa fünf Kilometer langen Strecke. Zusätzlich sind auf zwei Kameras die Fahrzeugbewegungen festgehalten. Salat: „Eine Messung in der letzten Schulwoche ohne Baustellen ergab eine durchschnittliche Fahrzeit in der Verkehrsspitze am Morgen von sechs bis acht Minuten. Die derzeitige Fahrzeit mit den drei Baustellen ist um etwa zwei Minuten länger.“ Allerdings wirke sich der neue Fahrplan der Buslinien mit den Gelenkbussen aus. Die Stopps auf der Hauptfahrbahn der B14 sorgten in den Verkehrsspitzenzeiten für Verzögerungen bis zu zwölf Minuten.

Die nächste Baustelle wartet schon: Von 23. Juli bis 5. August erfolgt die Fahrbahnsanierung der B14 im Abschnitt zwischen Albrechtstraße und Mühlengasse. Salat: „Mit zusätzlichen Verkehrsbehinderungen ist zu rechnen. Großräumig ausweichen.“