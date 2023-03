Hilfe für Ukraine: „Nach dem Krieg gehe ich zurück“

Am 24. Februar 2022 überfiel Russland die Ukraine, der Krieg begann. Wenige Tage später erreichten die ersten Flüchtlinge Klosterneuburg. Ein Rückblick auf ein Jahr Hilfsbereitschaft, Sammelaktionen, Transporte, Bangen und die Hoffnung auf Rückkehr.

Erste Hilfe: Sachspenden und Transporte

Den Verein „Klosterneuburg hilft“ gibt es seit 2015, als sich Klosterneuburger um (vorwiegend) junge syrische und afghanische Flüchtlinge kümmerten. Im Laufe der Jahre, Corona hatte seinen Anteil daran, war das Team zusammengeschrumpft.

Dann kam der Kriegsausbruch, gleich darauf der Aufruf einer Kollegin im Verein: Sie suche einen Ort, an dem man für die Ukraine sammeln könne. „Es war, als würden unsere Kräfte wieder geweckt,“ erinnert sich „Klosterneuburg hilft“-Obmann Jakob Ernst-Petz. Plötzlich waren auch die zwischenzeitlich inaktiveren Mitglieder wieder voll da. Zwei Tage später begann die erste Hilfsgüter-Sammlung im Heim der Pfadfinder in Kierling.

Der Zusammenhalt in der ukrainischen Gemeinschaft in Klosterneuburg ist groß, ebenso die Dankbarkeit gegenüber den „Gastgebern“. Im Jänner organisierten die Ukrainer ein Fest in der Babenbergerhalle, um den Klosterneuburgern für ihre Hilfsbereitschaft zu danken – und gleichzeitig Spenden zu sammeln, die für die Menschen in den Kriegsgebieten verwendet werden. Foto: privat

Geplant war, einen Lastwagen in die Ukraine zu schicken. „Es wurden drei, wir hatten 15 Tonnen an Sachspenden,“ ist Ernst-Petz begeistert von der Hilfsbereitschaft der Klosterneuburger.

Tage im Schutzkeller und auf der Flucht

In diesen Tagen saß Ernst-Petz‘ derzeitige Stellvertreterin im Verein noch in einem Bombenkeller in der Ukraine, in Charkiw. Fünf Tage harrte sie dort aus, in der Innenstadt. „Wir hörten Gefechte auf der Straße, sahen russisches Militär. Wir hatten Angst, dass sie uns töten,“ schildert Nataliia Rybka.

Ihr Freund hat berufliche Kontakte nach Österreich, von dort kommen Anfragen – „Wie geht es euch, wie können wir euch helfen?“. Schließlich: „Kommt zu uns!“

Ich weiß ich lebe hier, ich möchte Deutsch lernen und einen Job haben. Aber ich weiß auch, dass wir versuchen müssen, unser Land neu aufzubauen.“Nataliia Rybka, Ukrainerin

„Mein vollgetanktes Auto hat uns gerettet“, sagt Rybka, als sie an die Flucht zurückdenkt. Denn bei der Tankstelle steht eine lange Schlange. Sie kommen an die Grenze, dort stehen Freiwillige, die helfen, weiterleiten. Rybka kommt wenige Tage später nach Klosterneuburg, findet eine Gastfamilie. „Sie sind fantastisch, haben uns versorgt. Meine Tochter braucht Medizin, wir haben zwei Katzen mitgebracht, die haben sie zum Tierarzt gebracht, sie tun wirklich alles .“

Die Flüchtlinge in der Stadt

In der Zwischenzeit kommen viele Flüchtlinge aus der Ukraine in Klosterneuburg an. Jakob Ernst-Petz hängt am Telefon, vermittelt. Lisa Höttinger übernimmt die Koordination von Wohnraum, 450 Ukrainer werden in der Stadt untergebracht.

Sachspenden werden weiter gesammelt, Attensam stellt eine Halle dafür zur Verfügung. Auf Facebook richtet „Klosterneuburg hilft“ einen Info-Point ein. „Das war insofern praktisch, als da auch alles in Ukrainisch übersetzt werden konnte“, eine Erleichterung für Ernst-Petz und sein Team. Die Stadtgemeinde, lobt der „Klosterneuburg hilft“-Obmann, reagierte ihrerseits schnell, hilft mit Vernetzungstreffen.

Zerstört, wie hier in Mariupol. Dennoch wollen die meisten Ukrainer, die derzeit in Klosterneuburg untergebracht sind, nach Kriegsende zurück. Foto: APA/Ärzte ohne Grenzen

Das erste Begegnungscafé war für alle Seiten ein großes Ereignis. Viel Wirbel, viel Informationsaustausch. Nataliia beschließt da: Sie möchte selbst helfen. „Dann denke ich weniger an den Krieg, an unsere verrückte Situation.“ An Eltern und Bruder, an Freunde mit Kindern, die in der Ukraine geblieben sind.

Sie wird zu einer der wichtigsten Ansprechpersonen für die Ukrainer in Klosterneuburg, übersetzt wo sie kann, hilft bei Arztbesuchen, organisiert Treffen für Kinder und Jugendliche.

Die Begegnung miteinander hilft

Die ersten Wochen ist unglaublich viel zu tun, danach wird es langsam ruhiger, „Klosterneuburg hilft“ kommt „raus aus der Nothilfe“. Die Begegnungscafés gehen weiter, Deutschkurse starten, Aktivitäten für Kinder werden organisiert. „Was bemerkenswert war und ist, die Ukrainer sind echte Organisationstalente. Sie schaffen so viel selbst“, stellt Ernst-Petz fest.

In dieser ersten Zeit schafft die ukrainische Gemeinschaft in Klosterneuburg, ein gemeinsames orthodoxes Osterfest auf die Beine zu stellen.

Psychologische Betreuung gehört zu jenen Dingen, die neu sind, die Rotarier unterstützen dieses Unterfangen. Und so werden Flüchtlinge wie Quartiergeber in unterschiedlichem Ausmaß psychotherapeutisch begleitet.

Das Leben geht weiter, hier in Österreich, in Klosterneuburg. Deutschkurse, Sommercamps für Kinder, vereinzelt können die Ukrainer sogar ihren Jobs von hier aus weiter nachgehen, online.

Viele Kinder besuchen zusätzlich zum Unterricht in der österreichischen Schule noch Online-Unterricht in ihren Klassen in der Ukraine. „Wir wollen alle zurückkehren und die Kinder sollen in die selbe Klasse wieder einsteigen können,“ erklärt Rybka. Sie selbst lebt in einer Art Zwischendasein: „Ich weiß ich lebe hier und helfe, ich möchte Deutsch lernen und einen Job haben. Aber ich weiß auch, wenn der Krieg vorbei ist, gehen wir zurück. Wir müssen versuchen, das Land neu aufzubauen.“

