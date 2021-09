Integration mit Fleiß und Freunden

„Ich werde niemals in meinem Leben vergessen, was die Menschen hier für mich getan haben“ – mit einem Lächeln auf den Lippen denkt Sadat Khairullah zurück: An die ersten Deutschkurse in der Magdeburg-Kaserne, an Nachmittage mit Kaffee, Tee und Kuchen, an Besuche von einst Fremden, die längst zu Familie geworden sind. Unterstützt vom Verein „Klosterneuburg hilft“ kann der junge Afghane in seiner neuen Heimat Fuß fassen.

Der damals 17-jährige Khairullah kommt 2015 in die Babenbergerstadt. Sechs Jahre später spricht er einwandfrei Deutsch und arbeitet als Kfz-Techniker – während der Lehre schreibt er fast nur Einser. Barbara Petrich, ehrenamtliche Helferin, ist sich sicher: „Integration ist nicht so schwierig, wenn man das will. Mit ein bisschen Hilfe kann man so viel verändern im Leben von anderen.“

„Der Anfang war schwierig. Aber wenn man will, kann man es schaffen. Sadat Khairullah

Die Integration von Flüchtlingen wird derzeit aber infrage gestellt, Afghanen sind in Verruf geraten. Die Vorurteile bedrücken Khairullah: „Überall, auf der ganzen Welt, gibt es schlechte und gute Menschen. Zu sagen, dass nur Afghanen schlecht sind, ist zu allgemein gedacht. Ich bemühe mich, immer das Positive zu sehen – aber dieses Denken ist Teil des Negativen.“

Auch Petrich kann die Diskussion um afghanische Flüchtlinge nicht verstehen: „Für mich ist das erschreckend. Ich könnte ganz viele Erfolgsbeispiele nennen – unsere Burschen sind so bemüht und fleißig, sie sind wie unsere Kinder und Teil unserer Familien.“ Guter Wille, so ist die Klosterneuburgerin überzeugt, muss vorhanden sein – von beiden Seiten. Khairullah ist besonders engagiert: „Der Anfang war schwierig mit der neuen Kultur und neuen Leuten. Aber wenn man will, kann man es schaffen.“

Große Sorgen um Familie in Afghanistan

Die ersten Wochen und Monate sind geprägt von Unsicherheit und der Angst, abgeschoben zu werden. Doch für ein sicheres Leben nimmt der damals Minderjährige die Hürden und Gefahren der Flucht auf sich. Khairullah unterstreicht: „Als Afghane komme ich nicht aus Spaß nach Österreich, sondern weil es in Afghanistan lebensgefährlich ist.“ Die ohnehin schon brenzlige Situation birgt durch die Machtübernahme der Taliban neue Bedrohungen – niemand ist mehr sicher. Auch nicht Khairullahs Familie: „Mein Vater, meine Mutter und meine Geschwister sind noch dort, ich mache mir große Sorgen. Sie haben ihre Arbeit verloren. Lebensmittel sind teuer und schwierig zu bekommen.“ Den Taliban-Terror kennt Khairullah aus erster Hand: Beim Ausliefern von Lebensmitteln – früher hatte die Familie ein eigenes Transportunternehmen – sind Bomben, nur wenige Meter von der Familie entfernt, in die Luft gegangen – die Straße wurde gesprengt, mehrere Kamele wurden getötet. Die Familie hatte Glück, doch die Gefahr zu bleiben wäre für den jungen Mann zu groß gewesen. „Hier in Österreich habe ich ein sicheres Leben“, ist Khairullah erleichtert. Sein Wunsch: Sicherheit auch für seine Familie.