Zu warm, zu kalt. Zu feucht, zu trocken. Damit das edelste Tröpfchen Vino seinen Weg ins Achterl-Glas findet, müssen die Rahmenbedingungen am Weinberg passen. Und die sind für den heurigen Jahrgang besonders vielversprechend.

Grund zum Optimismus war nicht immer gegeben. Die Minusgrade hielten sich auch in den letzten Wintermonaten hartnäckig – aber: „Wir sind mit einem blauen Auge davongekommen“, atmet Leopold Kerbl, Obmann des Klosterneuburger Weinbauvereins, auf, „wir haben so gut wie keine Spätfrost-Schäden.“ Die andauernde Kälte schien lediglich den Terminkalender der Winzer zu beeinflussen, nicht aber die Qualität der Reben. „Durch den langen Winter waren wir im Zeitplan drei Wochen hinten“, erklärt Stiftsweingut-Leiter Wolfgang Hamm.

Mit dem Wetterumschwung im Frühling wendete sich das Wein-Blatt. Hamm: „Mittlerweile sind wir sogar drei Wochen voraus wegen der abrupt hohen Temperaturen im Mai.“ Da der Reifeprozess der Trauben schon fortgeschritten ist, rechnet der Stifts-Winzer mit einer zeitigen Ernte: „Ich erwarte, dass wir Ende August beginnen.“ Eine vergleichbare Weinlese habe es 2000 gegeben, der frühe Zeitpunkt sei aber „definitiv historisch“, so Hamm.

Blüte spricht für frühe Ernte

Auch Kerbl prophezeit eine baldige Lese: „Wir sind jetzt schon in dem Stadium, das wir sonst Mitte August erreichen.“ Motor für die fortgeschrittene Traubenreife war die frühe Blüte. Kerbl: „Die Faustregel ist, dass 100 Tage nach der Blüte geerntet wird. Normalerweise blühen die Reben Mitte Juni, heuer waren die ersten Blüten um den 20. Mai zu sehen.“ Addiert man 100 Tage, kommt man auf einen Erntestart Ende August.

Bis dahin wünscht sich Kerbl wenig Regen und viel Sonne. Für die Lese selbst hofft der Winzer, dass extreme Hitze ausbleibt: „Wenn es tagsüber sehr hohe Temperaturen hat, sind die gelesenen Trauben im Keller wärmer. Das beeinflusst die Kelterung.“ Eine rasche Ernte in den kühlen Morgenstunden sei also ratsam.

Einem guten Jahrgang, so Kerbl, stehe aber nichts im Weg – vorausgesetzt die Winzer beweisen Fingerspitzengefühl. „Heuer müssen wir beim Weißwein aufpassen, dass wir nicht zu wenig Säure haben.“ Mit der Trockenheit am Weinberg sinkt der Säuregehalt – der Vino gewinnt so an Alkohol, verliert aber seine Spritzigkeit. Kerbl: „Es geht darum, die Harmonie zwischen Zucker und Säure zu finden. Da müssen wir den richtigen Moment erwischen.“ Es sei besser, früher zu lesen, als später zu viel Alkohol und keine Säure zu haben.

Beim Rotwein ist der hohe Alkoholgehalt von Vorteil: „Ich erwarte einen sehr guten und kräftigen Jahrgang.“

Und: Heuer ist der richtige Zeitpunkt für Experimente: „Es bietet sich an, Prädikatsweine zu probieren“, so Kerbl. Beim Weinfrühling werden Gourmets nächstes Jahr wohl viele unterschiedliche Auslesen verköstigen können.