Höchtl zum Ukraine-Krieg: „Rechne noch immer mit der Vernunft“

Als Präsident der „Österreichischen Gesellschaft für Völkerverständigung“ bat die NÖN Josef Höchtl zum Gespräch.

NÖN: Wie schätzen Sie die aktuelle Lage ein?

Josef Höchtl: Die derzeitige Situation ist mehr als brandgefährlich. Es hat noch nie seit der europäischen Übereinkunft, wonach die staatliche Integrität jedes Staates von allen anderen Staaten akzeptiert wird, eine derartige brutale Invasion durch einen Nachbarstaat gegeben. Meiner Meinung nach stimmt die Auffassung der meisten Experten, wonach der russische Präsident Putin an die Verwirklichung der Wiedererrichtung eines großrussischen Reiches glaubt. Er sagte ja, dass der Zusammenbruch der kommunistischen Sowjetunion in seinen Augen die größte Katastrophe gewesen wäre.

Hätte dieser Krieg vielleicht verhindert werden können? Wurden nicht auch seitens des Westens Fehler gemacht?

Hier gibt es nur einen Aggressor, nämlich Russland. Das gilt sowohl für die völkerrechtlich völlig unakzeptable Anerkennung der selbsternannten Volksrepubliken Donezk und Lugansk und natürlich noch mehr durch die Invasion. Ich habe in den letzten Jahren sowohl Russland als auch die Ukraine besucht. Dabei ist mir schon mit einigem Horror aufgefallen, dass Stalin in Russland steigende Beliebtheit bekommt. Neutralität ist die freiwillige Entscheidung jedes einzelnen Staates. Nur all die europäischen Staaten, die zur früheren „kommunistischen Einflusssphäre Russlands“ gehörten, haben sofort den Wunsch gehabt, in die NATO aufgenommen zu werden. In jedem Gespräch haben mir Repräsentanten dieser Staaten gesagt, dass dies die einzige Möglichkeit ist, gegenüber dem großen Russland geschützt zu sein. So denkt auch die Mehrheit der Ukrainer.

Menschen haben Angst, dass es zu einem Weltkrieg kommen könnte. Ist die berechtigt?

Ich rechne noch immer mit der Vernunft der überwiegenden Verantwortlichen der einzelnen Staaten. Deshalb denke ich, dass ein Dritter Weltkrieg verhindert werden wird.

