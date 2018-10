Wenig Glauben schenkte man einem Kritzendorfer, der im Juli 2018 einen Wolf in Hadersdorf gesichtet haben will. Ein paar Wochen zuvor herrschte ein paar Kilometer von Kritzendorf entfernt, in Mauerbach (Bezirk St. Pölten), hellste Aufregung: Ein Wolf drang in ein landwirtschaftliches Gehege ein und riss drei Schafe. Jetzt stellte sich die Beobachtung des Kritzendorfers als sehr wahrscheinlich richtig heraus. In Höflein – nicht, wie fälschlich in anderen Printmedien behauptet wurde, in Kritzendorf – könnte ein Wolf in einem umzäunten Gehege sieben Schafe gerissen haben. Ein herber Verlust für den Züchter.

Nach einer Aussendung des Amtes der Niederösterreichischen Landesregierung sind fünf Lämmer und zwei Mutterschafe unter den toten Tieren. Ob die Tiere wirklich von

einem Wolf gerissen worden sind, wird nun von Experten der Veterinärmedizinischen Universität mit DNA-Proben analysiert. Für Georg Rauer vom Forschungsinstitut für Wildtierkunde und Ökologie der Veterinärmedizinischen Universität stellt sich diese Frage allerdings nicht.

„Ich war persönlich am Ort des Geschehens und bin mir ziemlich sicher, dass es sich um einen Wolfriss handelt.“ Bei wahrscheinlich sieben getöteten Schafen könnte man meinen, dass es sich sogar um ein Wolfsrudel handelte. Das muss aber nicht zwingend so sein. Rauer: „Schafe verhalten sich in Gefahr anders. Sie laufen nur herum, aber nicht weg. So ist es auch für nur einen Wolf möglich, sieben Schafe zu reißen.“

„Die Tiere bleiben jetzt im Stall. Ich tu mir das nicht an, dass jede Woche ein Schaf fehlt.“ Karlheinz Demel, Schafzüchter

Dabei drang der Wolf gleich zweimal in die Weide von Schafzüchter Karlheinz Demel in Höflein ein. Bereits vor etwa drei Wochen riss das Tier im Abstand von zwei Tagen je ein Jungtier, bestätigt Demel. Aber mit dieser ersten Beute gab sich der Wolf nur einige Tage lang zufrieden. Nach etwa 14 Tagen kehrte er zu der Weide am Hartlweg zurück.

„Man darf das nicht herunterspielen“

„Als ich in der Früh zu meinen Tieren kam, war ein Muttertier und zwei ihrer Drillinge weg“, erzählt Demel von der vergeblichen Suche nach seinen Tieren. Ein weiteres Muttertier und der dritte Drilling lagen noch auf der Weide. „Mir erklärte der zuständige Beauftragte des Landes Niederösterreichs, dass man anhand der Bissspuren eindeutig sieht, dass es ein Wolf war“, berichtet Demel.

Nun möchte Demel kein weiteres Risiko mehr eingehen: „Die Tiere bleiben jetzt im Stall. Ich tu mir das nicht an, dass jede Woche ein Schaf fehlt.“ Außerdem seien seine restlichen Schafe so verschreckt gewesen, dass sie nicht mehr auf die Weide gehen wollten: „Ob das deswegen war, weil der Wolf noch in der Nähe war, weiß ich nicht.“

„Man muss aber damit rechnen, dass sich in Zukunft die Population vergrößert"

„Man darf das nicht herunterspielen“, warnt der Delegierte des Niederösterreichischen Landesjagdverbandes und Alt-Bezirkshauptmann Wolfgang Straub. Sicher sei ein einzelner Wolf, der vom Süden zu uns kommt, noch kein großes Problem. „Man muss aber damit rechnen, dass sich in Zukunft die Population vergrößert, und dem muss in der heutigen Kulturlandschaft ein Schranken gesetzt werden“, so Straub.

Andererseits sei aber zu erwarten, dass ein Wolf, wenn er einen „gedeckten Tisch“ vorfindet, nicht so schnell weiterziehen wird. Bei nur einem Wolf sieht der Delegierte des Landesjagdverbandes aber noch keine Gefahr für den Menschen. Gefährdet seien Hunde, denn sie wären ein natürlicher Feind des Wolfes.

"Wenn man auf Rehe schießen darf, muss man auch auf Wölfe schießen können“

Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager sieht das etwas anders: „Ich habe kein Verständnis für die Ansiedlung von Raubtieren, die dem Menschen gefährlich werden können. Wenn man auf Rehe schießen darf, muss man auch auf Wölfe schießen können.“ Der Wald in und um Klosterneuburg werde sehr stark von Menschen genützt, und der Wolf ändere sein Verhalten durch die Nähe der Menschen.