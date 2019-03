Entgegen der jahrzehntelangen Gepflogenheit, Anträge der Opposition grundsätzlich zur Diskussion zuzulassen, dürfte gerade bei Gemeinderat Peter Hofbauer jetzt ein anderer Wind wehen. Mit vier Dringlichkeitsanträgen stellte sich Hofbauer zur Gemeinderatssitzung letzten Freitag ein. Allen wurde jedoch die Dringlichkeit durch Mehrheitsbeschluss aberkannt.

Dabei ging es bei einem Hofbauer-Antrag, den er gemeinsam mit der PUK einbrachte, knapp zu, denn nur mit den Stimmen der ÖVP und dem früheren NEOS-Mandatar Peter Bachmann wurde die Behandlung in der Sitzung verhindert. Hingegen wollte die Partnerpartei SPÖ den Antrag diskutieren. So blieb Gemeinderat Hofbauer nur mehr sein Recht, den Antrag vorzulesen, was eine länger dauernde Fadesse während der Sitzung zufolge hatte.

Worum ging es bei diesem Antrag?

Dem Generalplaner und der Projektsteuerung stellte der Rechnungshofbericht zur Sanierung des Happylands kein gutes Zeugnis aus: Die in den Leistungsverträgen vorgegebenen Ziele wurden nicht erricht. Der Generalplaner nahm die örtliche Bauaufsicht nicht ausreichend wahr, es gab kein systematisches Mängelmanagement, und die Kontrollorgane blieben unwirksam, ist da zu lesen.

Hofbauer nahm diese Kritik zum Anlass, in seinem Antrag die Rückforderung von Geldmitteln gegenüber dem Architekturbüro „Maurer und Partner“ und der „kpp consulting GmbH“ zu verlangen. Insgesamt wurden rund 2,25 Millionen Euro von den beiden Firmen verrechnet, davon aber lediglich 96.348,68 Euro einbehalten, der Rest ausbezahlt. Der Antrag schaffte den Weg zur Abstimmung nicht.