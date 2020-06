Ein eher ungewöhnliches Zusammentreffen gab es am Freitag der Vorwoche im Bezirksgericht Klosterneuburg: Verhandlungstag Bürgermeister gegen Gemeinderat. Die jahrelangen Wortgefechte in den Gemeinderatssitzungen zwischen Gemeinderat Peter Hofbauer (Liste Peter Hofbauer) und Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager (ÖVP) landeten nun vor dem Richter. Hofbauer hat gegen den Bürgermeister Klage wegen „Übler Nachrede“ eingebracht. Anlass ist eine Mail, die Schmuckenschlager an Hofbauer, alle Gemeinderäte und an die NÖN schickte. In diesem Schreiben warf Schmuckenschlager Hofbauer „Belästigungen und Beleidigungen gegenüber Kollegen an deren Arbeitsplatz und somit in fast privater Sphäre“, außerdem „Herabwürdigungen gegenüber der Glaubensrichtung von Kollegen“ vor. Ergebnis: Es wurde ein Vergleich gefunden.

„Ich bin mit 80 Jahren das erste Mal in einer Gerichtsverhandlung. Wie spricht man Sie eigentlich an? Mit Herr Rat?“, eröffnete Gemeinderat Peter Hofbauer das Verfahren. Dabei hat Anwalt Matthias Cernusca, auch Gemeinderat in der Fraktion des Bürgermeisters und Vertreter desselben, nichts unversucht gelassen, die Angelegenheit außergerichtlich zu regeln. Er suchte das Gespräch mit Hofbauer, und dies fand auch statt.

„Das will ich in der Zeitung stehen sehen. Ich stehe in der Öffentlichkeit, und da geht es mir auch um mein Ansehen.“ Gemeinderat Peter Hofbauer

Aber mit wenig Erfolg. Hofbauer blieb bei seiner Klage: „Es gab ein Gespräch in sehr amikaler Atmosphäre, aber ich habe niemals zugesagt, dass ich die Klage zurückziehe.“ Davon ist aber Cernusca ausgegangen. Hofbauer hätte in einer Mail gesagt, dass er die Entschuldigung des Bürgermeisters annehmen werde.

NOEN Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager und Gemeinderat Peter Hofbauer trafen sich vor Gericht wieder.

Richter Michael Puttinger setzte aber genau da an: „Wenn sich aber der Bürgermeister entschuldigen würde, wären Sie also bereit, die Privatklage zurückzuziehen?“ Darauf Hofbauer: „Wenn ich die Klage zurückziehe, ist es so, wie wenn ich sie nie eingebracht hätte.“

Richter Puttinger lässt nicht locker: „Ist ein Vergleich für Sie möglich, mit einer zusätzlichen Entschuldigung des Bürgermeisters?“ Hofbauer: „Das will ich aber dann in der Zeitung stehen haben.“ Er - Hofbauer - stünde in der Öffentlichkeit, und da ginge es ihm auch um sein Ansehen.

In der NÖN, einem zweiten Lokalblatt und im Amtsblatt soll nach Hofbauer ein Widerruf der Behauptungen Schmuckenschlagers erscheinen.

Widerruf in den lokalen Medien

Nun verlassen Bürgermeister Schmuckenschlager und sein Anwalt den Gerichtssaal. Nach kurzer Beratung setzt Anwalt Cernusca die Verhandlung fort: „Der Bürgermeister wäre bereit, einen Widerruf seiner Aussagen in den genannten Medien zu veranlassen.“ Auch die gesamten Prozesskosten würde Schmuckenschlager übernehmen.

Danach wurde von Richter Puttinger der Text für den Widerruf festgelegt, der von Hofbauer und Schmuckenschlager zum Zeichen ihres Einverständnisses unterzeichnet wurde.

Bis zur Erfüllung dieser Auflage – eine Frist bis Ende August wurde vereinbart – ist die Verhandlung „bis auf Weiteres vertagt“.