Mit einer wahrlich hochkarätigen Besetzung wartet die „operklosterneuburg“ bei ihrer diesjährigen Produktion von Jacques Offenbachs „Les contes d’Hoffmann“ (Hoffmans Erzählungen) auf. Allmählich kann man schon fast von einem Klosterneuburger Star-Stammensemble sprechen. Premiere ist am 6. Juli, weitere Vorstellungen sind bis 2. August angesetzt, der Vorverkauf läuft ausgezeichnet, sehr zur Freude von Intendant Michael Garschall und Geschäftsführer Franz Brenner. Tickets gibt es unter anderem beim Kulturamt, 02243/444-424.

Die Titelrolle übernimmt der georgische Tenor Zurab Zurabishvili, der bereits 2016 als Canio im „Bajazzo“ reüssierte. Auch die russische Mezzosopranistin Margarita Gritskova ist keine Unbekannte in Klosterneuburg, als Publikumsliebling der Wiener Staatsoper war sie schon 2017 im „Comte Ory“ mit dabei. Sie singt Niklausse und Muse.

Ebenfalls aus Russland stammt Eugenia Dushina, die als Giulietta engagiert wurde. Sie wurde sowohl als Nedda im „Bajazzo“ 2016 als auch als Violetta in der „Traviata“ 2018 bejubelt.

Mit der rumänischen Sopranistin Florina Ilie als Antonia ist eine weitere wohlbekannte Sängerin im Ensemble. Auch sie wirkte bereits 2017 und 2018 in Klosterneuburg mit.

Schon ein richtiger Stammgast ist Clemens Unterreiner: Der beliebte Staatsopern-Bariton sang unter anderem den Tonio im „Bajazzo“, aber auch schon 2009 den Sulpice in Donizettis „Regimentstochter“. Damals an der Seite einer jungen Sopranistin, die noch als Shooting Star gehandelt wurde, seither eine internationale Karriere sondergleichen hingelegt hat und nun zum wiederholten Mal nach Klosterneuburg zurückkehrt: Intendant Michael Garschall ist es gelungen, Daniela Fally für die Partie der Olympia zu gewinnen.

Vor 15 Jahren erstmals in Klosterneuburg dabei

Zuletzt erntete Fally hymnische Kritiken in Dresden als Zerbinetta in „Ariadne auf Naxos“ von Richard Strauss (mit Christian Thielemann). In Klosterneuburg sind unter anderem ihr Rollendebüt als Gilda im „Rigoletto“ (2015) in bester Erinnerung, das erste Mal bei der „operklosterneuburg“ trat Fally in der „Verkauften Braut“ (2004) auf.

In weiteren Rollen sind Martin Maringer, Horst Lamnek, Thomas Glenn, Regine Hangler und Lukas Johan zu sehen und zu hören. Die musikalische Leitung liegt wieder in den Händen von Christoph Campestrini am Pult der Beethoven Philharmonie, die Inszenierung stellt wie schon 2017 Francois de Carpentries auf die Bühne, die wiederum von Hans Kudlich entworfen wird. Monica I. Rusu-Radman sorgt für die Choreografie, Michael Schneider studiert den Chor ein, Csilla Domjan zeichnet für die Maske verantwortlich, Karine van Hercke für die Kostüme, Lukas Siman für die Beleuchtung.

Für die Produktion wird übrigens noch ein Orchesterwart gesucht. Bewerbungen bis 6. März unter 0676 / 65 123 15,

drewes@kunstmonitor.at.

Weitere Informationen: www.operklosterneuburg.at