KLOSTERNEUBURG Placebo oder Wundermittel? Um das Angebot der Homöopathie im öffentlichen Gesundheitssystem ist jetzt eine heftige Diskussion aufgeflammt. So hat MedUni Wien, die seit vielen Jahren in der Medizinstudenten-Ausbildung angebotene Vorlesung „Homöopathie“ abgesagt. Ausgelöst wurde die Diskussion von der Wiener Patientenanwältin Sigrid Pilz. „Ich bin es wirklich leid, über eine Methode zu diskutieren, die jegliche Rationalität vermissen lässt und deren Grundlage Unsinn ist. Diese Methode ist auf Sand gebaut – da kann man kein Haus aus Beton darauf errichten“, so Pilz im Kurier-Interview.

Unsinn oder nicht – vor allem in den Bereichen Onkologie, Gynäkologie und Kinderheilkunde ist die Homöopathie gerade in Österreich weit verbreitet. Mindestens acht Spitalambulanzen mit homöopathisch ausgebildeten Ärzten gibt es

österreichweit, und knapp 750 Ärzte haben das Homöopathie-Diplom.

„Ich verstehe diese ganze Diskussion nicht. Es ist ja – im Gegensatz zur Schulmedizin – in der Homöopathie noch niemand umgekommen.“ Peter Swoboda, Onkologe

Das Landesklinikum Klosterneuburg gehört da aber nicht dazu. Die ärztliche Direktorin Primaria Eva Maria Redl-Wenzl bestätigt das. „Wir haben keine homöopathische Ambulanz in Klosterneuburg. Wir setzen auf Schulmedizin. Die Homöopathie gehört nicht in ein Spital“, so die klare Aussage von Redl-Wenzl.

Gute Erfolge mit Homöopathie

Andere Töne hört man da vom Klosterneuburger Onkologen Peter Swoboda, der in der Stadt sein Zentrum für Alternativmedizin betreibt. „Ich verwende die klassische Homöopathie sehr gerne und mit sehr gutem Erfolg“, berichtet Swoboda. Es gäbe auch genug Daten, die beweisen, dass diese Heilmethode auch wirke. Besonders bei Kindern habe Swoboda mit der Homöopathie Erfolge zu verzeichnen, vor allem bei der Schmerztherapie.

Eine Scheinwirkung?

Swoboda: „Homöopathie wird auch zur Behandlung von Tieren eingesetzt. Da wirkt es auch, obwohl es bei Tieren keinen Placebo-Effekt gibt.“ In seiner Praxis hat Swoboda viel mit kritischen Patienten zu tun, die dann nach längerer homöopathischer Behandlung erstaunt sind, wie diese Heilmethode wirke. Und Swoboda abschließend: „Ich verstehe diese ganz Diskussion nicht, und schon gar nicht, warum sie von einer Patientenanwältin ausgelöste wurde. Es ist ja – im Gegensatz zur Schulmedizin – in der Homöopathie noch niemand umgekommen.“

Homöopathie „Es wirkt, aber wie ein Placebo“

„Homöopathie ganz infrage zu stellen halte ich für nicht sinnvoll“, meint auch der Chef der Rathaus- und der Apotheke zum Hl. Leopold, Roman Kostiuk. Homöopathische Mittel werden in seinen Apotheken regelmäßig nachgefragt. Ein Verbot der Homöopathie sei für den Apotheker „unsinnig“. Durch den Entschluss der MedUni Wien sei die Homöopathie in ein „ungutes Licht gerückt worden“, so Kostiuk.

Die Unwirksamkeit der Heilmethoden steht für Apotheker Kostiuk nicht fest: „Wenn diese Methode nicht wirksam wäre, dann gäbe es auch keine Bücher und Publikationen darüber und keine Therapeuten, die in der Homöopathie ausgebildet werden.“