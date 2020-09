Als Obfrau vom Hospizverein St. Martin hat Anna Fürst die ersten Wochen und die folgenden Monate der Coronapandemie als sehr herausfordernd und intensiv erlebt. Koordinatorin Roswitha Eisl und ihrem sehr motivierten und engagierten Team der ehrenamtlichen Hospizbegleiter war von Anfang an wichtig, dass die dort betreuten, kranken, sterbenden und trauernden Menschen gerade in dieser so belastenden Zeit nicht alleine gelassen werden. Und so haben sie sich bemüht, rasch verschiedene Möglichkeiten zu finden, um auch ohne physischen Kontakt weiter zu begleiten und zu unterstützen. Dabei kam neben den Telefonaten und SMS-Nachrichten auch die Konversation mittels WhatsApp zum Einsatz.

„Mit „Zaun- und Balkongesprächen“ sowie kleinen Aufmerksamkeiten wie Blumen, Bücher und selbstgebackene Kuchen, die vor die Wohnungstür gestellt wurden, fanden die Mitarbeiter auch kreative Wege der persönlichen Begleitung“, erzählt Fürst.

Rituale für Trauernde zum Abschied

„Eine weitere Herausforderung war das Abschiednehmen und die Suche nach möglichen Ritualen für Trauernde“, so Fürst weiter. Hier war unter anderem auch die Hospiz und Trauer Helpline Niederösterreich, die vom Landesverband Hospiz initiiert und unter anderem von den Koordinatoren der niederösterreichischen Hospizteams täglich besetzt war, sehr hilfreich, da Angehörige einerseits Fragen nach Möglichkeiten des Abschiedsnehmens klären und ebenso über ihre damit verbundenen Gefühle offen sprechen konnten.

Allgemeingültige Schutzmaßnahmen gelten weiterhin auch im Hospiz. Somit muss auf körperlichen Kontakt wie zum Beispiel das Halten der Hand verzichtet werden. Der Wert der Hospizarbeit ist in dieser Zeit deutlicher denn je zu sehen.