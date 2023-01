IMAS-Neujahrsumfrage „Es gibt nichts Gutes, außer man tut es“

Werbung

Eine derartige Phase an negativer Stimmung hat es seit 1972 nicht gegeben, die Zuversicht liegt auf einem historischen Tiefpunkt von 26 Prozent. So das Ergebnis der alljährlichen Neujahrsumfrage des IMAS-Instituts. Der Hauptgrund: die Teuerung. Im Vorjahr war es noch die Corona-Situation. Als weitere Begründungen für Skepsis und Sorge wurden allgemeine Zukunftsängste und Ungewissheit, der Ukraine-Krieg, die persönliche Situation, Einkommensverhältnisse und die politische Stimmung genannt. Sozialwissenschafterin Claudia Simscha aus Weidlingbach: „Vielleicht wäre es, allen tristen Umfragen zum Trotz, sinnvoll Menschen nicht in zwei Schubladen – optimistisch oder pessimistisch – zu kategorisieren, sondern vielmehr als Spannweite zu sehen.“

Krise als Chance für die Menschheit

Die menschliche Existenz setze sich aus einer Vielzahl von Lebensbereichen wie beispielsweise Familie, Gesundheit, Finanzen und Beruf zusammen. Selten wären alle Bereiche gänzlich schlecht. Die Frage liegt hierbei auch bei der Gewichtung. Und doch, wenn es ums Eingemachte geht, worauf kommt es uns denn dann an? Simscha: „Vielleicht konnte die Generation des Wirtschaftswunders mehr konsumieren, doch konnten sie im hektischen Treiben ausreichend Zeit mit ihrer Familie und Freunden, in der Natur verbringen und ihre Kinder aufwachsen sehen, ihren Gedanken lauschen?“

Jeder von uns ist verletzlich. Das macht uns menschlich.“ Claudia Simscha Sozialwissenschaftlerin

Seit der Antike hätte es in der Geschichte Niedergangs- und Untergangsszenarien gegeben, die dann wieder von Zeiten des Aufatmens, der Hoffnung und der kraftvollen Zuversicht abgelöst worden wären. „Jeder von uns hat Ängste, Sorgen, und Tage, wo einfach alles zu viel wird. Doch die Frage ist in welchem Ausmaß und wie gehen wir damit um?“, so Simscha weiter. Selbstverständlich mache es keinen Sinn, das Elend zu leugnen. Simscha: „Jeder von uns ist verletzlich. Das macht uns menschlich.“ Es gehe darum, dass das Leiden nicht geleugnet, sondern akzeptiert und als Teil der menschlichen Existenz begriffen wird: „Wir sind im Erleiden der Krise also nicht allein. Und geteiltes Leid ist bekanntlich halbes Leid.“

In der Krise biete sich die Möglichkeit, Verstehen und Empathie nicht mehr auf sich und die eigene Gruppe zu beschränken, und um die Fähigkeit, sich ein Bild vom Leben anderer Menschen zu machen. Dies biete gleichsam die Möglichkeit zur Kooperation und der essenziellen Frage: Was macht uns als Menschheit eigentlich aus? Für welche sozialen, ökonomischen und politischen Werte wollen wir stehen? Wie und was wollen wir dem Leben auf seine Krisen antworten? In welche Richtung möchten wir uns als Menschheit entwickeln und welche Fußspuren möchten wir als Mensch in und als Gesellschaft hinterlassen?

Jetzt heiße es Hand in Hand und Schritt für Schritt „aus der Krise der liberalen Demokratie und des vorherrschenden Wertenihilismus, kurzum der Selbstabschaffung des Menschen zu gehen. ‚Es gibt schließlich nichts Gutes, außer man tut es‘, Erich Kästners Erkenntnis sei Dank“, so Simscha abschließend.

