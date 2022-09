In tiefer Trauer: Abschied von Altbürgermeister Gottfried Schuh

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Mehr als 24 Jahre war er Bürgermeister von Klosterneuburg. Am 30. August 2022 starb Gottfried Schuh im 79. Lebensjahr nach einem erfüllten Leben.

Am 15. September wird die Möglichkeit geboten, dem Verstorbenen in der Stiftskirche Klosterneuburg die letzte Ehre zu erweisen. In der Zeit von 12 bis 14 Uhr gibt es die Möglichkeit zur stillen Verabschiedung. Der feierliche Trauergottesdienst findet um 15 Uhr ebenfalls in der Stiftsbasilika statt.

Der Weg zu seiner letzten Ruhestätte erfolgt auf Wunsch ausschließlich im engsten Familienkreis.

„Sein Tod hat mich tief getroffen“

