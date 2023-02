Neo-Stadtrat Hehberger: „Mit mir wird’s einen anderen Weg geben“

Nach dem recht turbulenten Abgang von Verkehrstadtrat Johannes Kehrer, musste in einer Sondersitzung des Gemeinderates ein neuer Stadtrat gewählt werden. Aus den Reihen der „Plattform Unser Klosterneuburg“ (PUK) fiel die logische Nachfolge auf Gemeinderat Stefan Hehberger, der somit das Kehrer-Erbe antrat. Die NÖN sprach mit den Neo-Stadtrat.

NÖN: Wie überraschend kam für Sie dieser Wechsel vom Gemeinderat zum Stadtrat?

Stefan Hehberger: Für mich kam das sehr überraschend. Kurz nach dem Jahreswechsel wurde ich damit konfrontiert, dass ein Wechsel der Stadtratsposten durch die Hauptmeldung von Johannes Kehrer in Wien notwendig wird und ich als Verkehrsstadtrat tätig werden soll.

„Ressortverantwortlichkeit zu haben ist etwas anderes als in einem Ausschuss ein Stimmrecht zu halten.“

War die ganze Aufregung in Bezug auf Kehrers Niederlegen des Mandats durch die Hauptmeldung in Wien, aber trotzdem den Vorsitz im Ausschuss zu behalten für Sie gerechtfertigt?

Hehberger: Meiner Meinung nach wäre es unklug das Knowhow von Johannes Keher als gelernter Verkehrsexperte nicht zu nutzen. Ich hätte mir eine Übergangszeit gewünscht, in der er den Ausschuss noch weiterleitet. Ich verstehe aber auch die Kritik an den Mehrkosten, die durch eine Splittung der Funktion Stadtrat und Ausschussvorsitzender entstanden wären. Wir haben daher auch das Angebot gemacht, die Mehrkosten einem Sozialfonds zukommen zu lassen. Das wurde aber auch nicht akzeptiert. Deswegen haben wir gesagt, wir machen einen harten Schnitt und ich übernehme auch den Vorsitz im Ausschuss ab der nächsten Gemeinderatssitzung am 3. März.

Kehrer bleibt aber Gemeinderat. Wie lange noch?

Hehberger: Es ist ein Ausklingen Richtung 2024 geplant, damit sich noch jemand anderer einarbeiten kann, um dann mit einem neuen Gesicht 2025 in die Wahl zu gehen. Ich hab sein Wort, dass er im Verkehrsausschuss als Gasthörer seine Expertise einbringt.

Sie haben sich als kritischer, investigativer Oppositionsgemeinderat, der so manche üble Geschichte aufgedeckt hat, einen Namen gemacht. Ich denke da zum Beispiel an die Sache mit dem „Schwebenden Haus“. Macht nicht der Wechsel zum Stadtrat einen gemäßigteren politischen Stil notwendig?

Hehberger: Sie haben recht. Ressortverantwortlichkeit zu haben ist etwas anderes als in einem Ausschuss ein Stimmrecht zu halten. Ich sehe das als zwei verschiedene Rollen. Es war aber auch nicht mein Ziel Stadtrat zu werden. Es hat sich so ergeben. Nachträglich würde ich vielleicht wirklich manche Sache anders machen.

Werden Sie also den politisch kritischen Kurs nicht mehr beibehalten?

Hehberger: Ich glaube, ich bin dem Wähler, der uns mit vier Mandaten ausgestattet hat, schuldig, dass sich Themen wie Transparenz oder Bürgerbeteiligung auch in der Stadtratsfunktion widerspiegeln müssen. Um das Ressort leiten zu können, muss ich aber mit Beamten zusammenarbeiten. In der Vergangenheit haben wir leider auch Themen gehabt, die wir völlig konträr gesehen haben. Kehrer hat immer das Ganze gesehen und große Weichen gestellt. Ich bin jemand, der gerne ins Details geht.

„Ich bin nicht nachtragend und suche immer das Gespräch. Ab jetzt spiele ich aber auch eine andere Rolle.“

Jeder Stadtrat muss zwangsläufig eng mit der Verwaltung zusammenarbeiten. Jetzt gab es die Meinung des Vizebürgermeisters, dass Sie es mit Ihrer Vergangenheit schwer haben werden, diese Zusammenarbeit auch zu finden. Ist das so?

Hehberger: Nein. Ich geh da völlig unbelastet hinein. Das was war, das war. Ich bin nicht nachtragend und suche immer das Gespräch. Ab jetzt spiele ich aber auch eine andere Rolle, ohne auf die Detailbetrachtung zu vergessen. Kehrer war da immer ausgleichend. Mit mir wird es aber einen anderen Weg geben.

Was waren die verkehrspolitischen Highlights, die Kehrer zusammengebracht hat?

Hehberger: Sicher die S40 Taktung, die Busneugestaltung, die Organisation der Hangbrückenbaustelle, die meinem Empfinden nach zu 98 Prozent rund läuft, der Grundsatzbeschluss für die Fahrradwege, der 30er – das hat Kehrer alles mit Diplomatie und Fachwissen durchgebracht.

Was bleibt da für Sie über als Zukunftsvision?

Hehberger: Wir haben jetzt ein Zeitfenster bis 2030 und dann bis 2040 in dem wir eine Transformation machen müssen. Das steht an wegen der Reduktion des CO₂. Mobilität ist in Klosterneuburg ein wichtiges Thema und vor allem hoch emotional. Ich werde versuchen bis zur Wahl 2025 die Mobilität breiter zu denken, weg vom autozentrierten Planen. Bei neuen Planungen darf nicht mehr so gedacht werden wie bisher. Es ist schön, wenn der Bürgermeister sagt, auf einer neuen Gemeindestraße kann man auch mit dem Fahrrad fahren. Aber die Frage ist: Kann ich als Kind dort sicher fahren? Komm ich als Kind sicher in die Schule. Kann ich als Mutter mit dem Kinderwagen die Fläche benützen? Oder, bin ich auch als alter Mensch auf der Straße mit dem Rollator sicher? Das Thema Verkehr muss weitergedacht werden. Eine menschengerechte Mobilitätspolitik ist das Schlagwort.

„Das Auto wird es immer brauchen. Es geht um die gerechte Aufteilung von Platz auf der Straße und natürlich auch, dass diese Investitionen gerecht aufgeteilt werden.“

Ist Verkehr Ihr Wunschressort?

Hehberger: Wie gesagt: Es ist ein hoch emotionales Ressort. Ich kann die Tagesordnung bestimmen und ich kann Themen einbringen. Aber vier der acht Stimmen im Ressort gehören der ÖVP. Also bin ich nur ein Teil davon. Es ist neben dem Stadtplanungsausschuss von der Fülle der Arbeit und auch den finanziellen Mitteln ein Super-Ausschuss. Da steckt mächtig viel Geld drinnen.

Werden wir in absehbarer Zeit in Klosterneuburg nur mehr mit dem Rad fahren können? Haben Sie selbst ein Auto?

Hehberger: Nein, das Auto wird es immer brauchen. Ich hab ein kleines Elektroauto – das verwend ich für Fahrten, die sich nicht vermeiden lassen –, ein E-Fahrrad und einen E-Scooter. Die ganze Palette eben. Und es gibt auch hier am Kollersteig die Möglichkeit für Öffis. Es geht um die gerechte Aufteilung von Platz auf der Straße und natürlich auch, dass diese Investitionen gerecht aufgeteilt werden.

Da ist also noch viel zu tun…

Hehberger: Wenn wir es schaffen Verkehr für unsere Kinder zu machen, dann haben wir schon etwas gewonnen. Das Chaos beim Bringen und beim Holen der Schulkinder gehört zukunftsgerecht gemacht.

