Jeder kann es aktuell am eigenen Leib spüren: Durch eine Reihe von Baustellen ist ein Weiterkommen mit dem Pkw in Klosterneuburg in den Spitzenzeiten nur beschränkt möglich. Was, wenn jetzt täglich 4.000 Fahrten dazukommen? Beim derzeit im Planungsstadium befindlichen neuen Stadtteil Pionierviertel, ist das so prognostiziert. Daher warnt der Grüne Stadtrat Sepp Wimmer: „Wenn wir wollen, dass die Bevölkerung diesen neuen Stadtteil annimmt, müssen wir ihr konkret sagen, was sie hinsichtlich des Verkehrs erwarten wird.“ Verkehrsstadtrat Johannes Kehrer versucht, zu beruhigen: „Wichtig ist, die Diskussion wieder auf den Boden der Tatsachen zu holen.“

Wie entwickelt sich der Verkehr im neuen Stadtteil?

3.000 Bewohner und 700 Schulkinder bringen täglich 4.000 Fahrten mit dem Auto. Diese Erkenntnisse stammen aus zwei Gutachten. Das eine der Firma „komobile“ beschäftigt sich hauptsächlich mit der inneren Mobilität des Viertels, der Parkraumbewirtschaftung und den direkten Anbindungsmöglichkeiten.

Das zweite Gutachten der Firma „Kiener Consult“ setzt sich hingegen stärker mit der Problematik des zunehmenden Kfz- Verkehrs auseinander.

Bei den Gutachten findet man dafür keine fixen Verkehrslösungen – so Wimmer – , sie zeigten lediglich Möglichkeiten auf, das erwartete Verkehrschaos abzufangen. Mit der Steigerung der Attraktivität des Öffentlichen Verkehrs und der möglichen Trendumkehr in der Nutzung des eigenen Fahrzeuges durch wirtschaftliche Aspekte, könnte das zu schaffen sein.

„Was wir jetzt an Untersuchungen für den problematischen Kfz-Verkehrsbereich haben, sind Wünsche, Hoffnungen und Überlegungen, aber nur wenig konkrete Planungen“, so Wimmer und genau das fordert der Grüne Stadtrat auch in seinem Antrag in der letzten Gemeinderatssitzung, nämlich, „eine umfassende, tragfähige und zukunftsorientierte städtische Verkehrslösung als wesentliche Grundlage für die weitere Planung in Bezug auf das Pionierviertel zu erarbeiten“, so der Antrag der Grünen.

Umsetzung und Kommunikation wichtig

Verkehrsstadtrat Johannes Kehrer (Plattform Unser Klosterneuburg, PUK) setzt allerdings voll auf das Konzept von „komobile“: „Es zeigt genau diese Lösungsansätze auf und muss konsequent umgesetzt werden. Die Kommunikation mit der Bevölkerung ist noch ausbaufähig.“ Abfahrtsbildschirme und Radabstellplätze direkt in den Häusern, Car- und Bike-sharing Systeme sowie umfassende Information für alle Quartiersbewohner sollen den öffentlichen Verkehr schmackhaft machen. Denn nur dann wäre es möglich, die künftigen Bewohnern zum Umsteigen auf die Bahn zu bewegen. „Dann steht einem lebhaften Viertel mit viel Rad- und Öffiverkehr nichts im Wege“, ist die PUK überzeugt, denn „gerade wurde eine Studie veröffentlicht, die belegt, dass der Umstieg auf Öffis genau dort gut gelingt, wo Leute umziehen und ihre Lebenssituation ändern.“

Und Kehrer appelliert: „Es gibt sehr viele Beispiele von Stadtentwicklungsgebieten mit verblüffend ähnlichen Voraussetzungen. Trauen wir uns doch zu, ein wenig visionär zu sein, diese Visionen aber auch konsequent umzusetzen.“

Mehr lest ihr in der aktuellen Printausgabe der NÖN Klosterneuburg