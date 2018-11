Das monatelange Gezerre um den neuen Standort des Umweltbundesamtes (UBA) dürfte nun sein Ende gefunden haben. „Die endgültige Entscheidung ist gefallen“, verkündete Umweltministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) am vergangenen Freitag in einer Pressekonferenz. Den Zuschlag bekam Klosterneuburg. Die Wiener Umweltstadträtin Ulli Sima (SPÖ) hofft indes noch immer, das UBA in Wien zu halten: „Wir geben das Thema nicht auf.“

Genau vor einem Jahr unterzeichneten der damalige Umweltminister Andrä Rupprechter, Landeshauptfrau Mikl-Leitner und der Bürgermeister von Klosterneuburg Stefan Schmuckenschlager (alle ÖVP) ein Grundsatzpapier, wonach das sanierungsbedürftige Umweltbundesamt von Wien abgesiedelt und nach Klosterneuburg verlegt werden sollte. Dagegen legte das rot/grüne Wien Protest ein und tat alles, um das Amt in Wien zu halten. Stadträtin Ulli Sima (SPÖ) hatte dem Bund wiederholt Vorschläge für Grundstücke unterbreitet.

Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager: „Ein weiterer Schritt zur Wissenschaftsstadt.“ | NÖN

„Darunter ist aber kein geeignetes für die Anforderungen des geplanten Neubaus gewesen“, versicherte die jetzige Umweltministerin Elisabeth Köstinger. Daher bliebe es bei dem Vorhaben, die derzeit vier Büro- und Laborstandorte in der Bundeshauptstadt gänzlich aufzulösen und sämtliche rund 500 Mitarbeiter in die neue Klosterneuburger Zentrale zu übersiedeln. 2023 soll es so weit sein. Für den Neubau sind von Klosterneuburg drei Standortvarianten angeboten worden.

Für Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner ist das die richtige Entscheidung: „Derzeit befinden sich keine fünf Prozent der österreichischen Bundesinstitutionen außerhalb der Bundeshauptstadt, in Deutschland oder in der Schweiz sind es immerhin etwa 25 Prozent.“ Es sei niemandem zu erklären, dass ein Standort in Tirol, Burgenland oder Niederösterreich weniger wert sei als in Wien.

„Die zwölf Millionen Euro sind gut investiertes Geld, wenn es um den Forschungs- und Wissenschaftsraum nördlich von Wien und damit auch die Zukunft Niederösterreichs geht“, meint Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner. | NÖN

Das 57-Millionen-Neubauprojekt wird mit 35 Millionen vom Ministerium finanziert, zehn Millionen kommen vom UBA selbst. Niederösterreich hat eine Unterstützung des Bauvorhabens mit zwölf Millionen Euro bereits fix zugesagt. „Die zwölf Millionen Euro sind gut investiertes Geld, wenn es um den Forschungs- und Wissenschaftsraum nördlich von Wien und damit auch die Zukunft Niederösterreichs geht. Denn mit der Übersiedlung kommt die größte Experten-Institution im Umweltbereich in Österreich und eine der führenden Umweltberatungsstellen in Europa nach Niederösterreich“, erklärt Mikl-Leitner.

Drei Standort-Varianten in Klosterneuburg

Die Stadt Klosterneuburg muss sich nicht am Neubau beteiligen. Sie stellt aber - nach Auskunft des Bürgermeisters – einen Betrag von sechs Millionen Euro zur Verfügung, der mit den zu erwartenden Einnahmen aus der Kommunalsteuer gegenverrechnet wird. Drei Grundstücks-Varianten soll es geben. UBA-Geschäftsführer Georg Rebernig: „Die endgültige Entscheidung fällt im Frühjahr 2019 nach Aspekten wie Verkehrsanbindung oder Bebauungskriterien.“

Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager hüllt sich in Sachen Standort noch in Schweigen: „Ich werde darüber zeitgerecht informieren.“ Zum Unmut der Opposition. „Obwohl wir auch als Grüne das Projekt nicht grundsätzlich ablehnen“, so Stadtrat Sepp Wimmer, „sind die entscheidenden Fragen völlig offen: Wo wird das Umweltbundesamt hinkommen? Wird dafür wieder unbebauter Grund und Boden verbaut werden, oder wird eine sinnvolle Synergielösung mit den leer stehenden Betonburgen wie Essl Firmenzentrale oder Essl Museum gefunden?“

Stadtrat Sepp Wimmer (GRÜNE) sieht keine Notwendigkeit einer Umweltverträglichkeitsprüfung, da es einen Feststellungsbescheid gibt. | NOEN, NÖN

Auch das zu erwartende Mehr an Verkehr, das die etwa 500 Mitarbeiter des UBA bringen wird, ist ein Aspekt der Kritik der Grünen. Die Verkehrsbelastung in Klosterneuburg beeinträchtige – laut Wimmer – mit den 4.000 zusätzlichen Autofahrten, die das geplante Pionierviertel verursachen wird, jetzt schon die Lebensqualität der Bevölkerung. „Ich bin mir daher in der Abwägung zwischen den wirtschaftlichen Vorteilen und den Nachteilen für die Umwelt und die Lebensqualität der Bevölkerung nicht sicher, ob das Umweltbundesamt so ein Vorteil für die Bevölkerung ist“, zweifelt Wimmer.

Für Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager ist da kein Zweifel angebracht: „Dadurch kann Klosterneuburg weiter zur Wissenschaftstadt aufsteigen.“ Die Stadt sei durch ihre hohe Lebensqualität prädestiniert, eine gedeihliche Atmosphäre für Wissenschaft und Forschung aufzubauen. Und Schmuckenschlager abschließend: „Wir verfügen mit dem IST Austria, der Höheren Bundeslehranstalt und Bundesamt für Wein- und Obstbau, dem Konrad Lorenz Institute und dem Stift Klosterneuburg über einen gut verankerten Wissenschafts-Cluster. Die Ansiedelung des Umweltbundesamtes wird dies noch verstärken und attraktive Arbeitsplätze vor Ort bieten.“