Dass die „Behübschung“ von Gebäudemauern und Türen mit Farbspray weder eine Hetz noch künstlerische Freiheit bedeutet, sondern den Tatbestand der Sachbeschädigung darstellt, der strafrechtlich zu verfolgen ist, mussten drei Klosterneuburger Jugendliche nun am eigenen Leib verspüren. Die Klosterneuburger Polizei forschte sie aus. Der Akt wurde zuständigkeitshalber an die Staatsanwaltschaft Korneuburg weitergeleitet.

Am 31. Mai dieses Jahres machten Polizisten der Polizeiinspektion Klosterneuburg in den frühen Morgenstunden im Rahmen eines Einsatzes eine wunderliche Entdeckung: Mehrere bauliche Objekte in Klosterneuburg wurden künstlerisch mit Graffitis besprüht. Sofort wurden von der Polizei Ermittlungen und Fahndungsmaßnahmen eingeleitet. Und das mit großem Erfolg.

Die Beamten der Polizeiinspektion Klosterneuburg konnten drei Minderjährige, zwei Burschen und ein Mädchen, alle aus Klosterneuburg, in flagranti erwischen. Beim Versuch, die drei Jugendlichen anzuhalten, konnte einer der drei flüchten.

Farbe auf den Händen verriet die Täter

Die Beweislage war eindeutig, denn bei den zwei Klosterneuburger Jugendlichen konnten, bei der Kontrolle der Polizeibeamten, Farbrückstände an den Händen festgestellt werden. Was Angaben über den dritten Täter betrifft, hüllten sich die zwei Minderjährigen in Schweigen. Sie machten bezüglich des dritten Jugendlichen keine Angaben. Das half allerdings wenig. „Nach Übernahme der Amtshandlung durch Bedienstete der Kriminaldienstgruppe der Polizeiinspektion Klosterneuburg konnte auch der dritte Minderjährige ausgeforscht werden“, erklärt Chefinspektor Georg Wallner von der Polizeiinspektion Klosterneuburg.

Klärung von 22 Graffiti Tatorten in der Stadt

Alles Leugnen half dann nichts mehr. Die drei zeigten sich bei ihren Einvernahmen dann doch geständig. Sage und schreibe 22 Tatorte nur im Ortsgebiet Klosterneuburg konnten den Minderjährigen, zwischen 16 und 17 Jahre alt, nachgewiesen werden. Besonders die Obere Stadt war ein beliebtes Ziel der drei Graffiti-Täter, die Tatorte verstreuten sich aber auch auf die Hundskehle und ganz Klosterneuburg.

Die Beschuldigten zeigten aber späte Reue. Sie versuchten, den verursachten Schaden wiedergutzumachen, indem sie Lösungsmittel und Lappen in die Hand nahmen und zum Teil die Graffitis selbst entfernten. Den anderen Teil ließen sie auf eigene Kosten entfernen.

Möglicherweise kam die Reue zu spät, denn der Akt musste an die Staatsanwaltschaft in Kor-neuburg geschickt werden.