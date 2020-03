Einmal mehr reüssierten die Schülerinnen und Schüler der J.G. Albrechtsberger Musikschule Klosterneuburg am vergangenen Wochenende beim NÖ Landeswettbewerb prima la musica 2020 in St. Pölten. Der Bundeswettbewerb findet heuer von 23. Mai bis 2. Juni in Feldkirch (Vorarlberg) statt.

Die Berechtigung zur Teilnahme am Bundeswettbewerb wurde Livia Robatsch und Florentina Serles (Gesang), Emil Kunesch, Liam Ghahremani, Lukas Szokoll und Sophie Ecker (Gitarre), Benedikt Mittermayer, Felicitas Gamsjäger, Astrid Fichtner und Kamilya Lisina (Klavier) zugesprochen.

Erste Preise mit Auszeichnung ergingen an das „Katzen-Trio, bestehend aus Carla Schulte-Hermann (Flöte), Sirina Saleh (Gitarre) und Laura Schulte-Hermann (Klarinette), weiters an Maria Kucharko (Klavier), Laura Droppova, Laura Mörtl und Maria Kucharko (Violine), Maxim Sazanov und Yanik Polster (Gitarre), Alma Bacher, Anna Bösch, Anna-Lena Gröschl und Simon Preisel (Akkordeon).

Erste Preise errangen das Saxofon-Trio „3 birds“ (David Zillek, Leander Raab, Tanja Rosa Schweighart), Vanessa Buxbaum und Boris Anton Rapl (Klavier), Benedikt Mittermayer und Zofia Kucharko (Violine), Benedikt Maria Kahl, Emilie Timmermann und Yulia Akopyan (Akkordeon). Zweite Preise gab es für The QUEENtett (Caroline Kreuzinger, Emily Lippe, Martina Ivanova, Mia Egger-Schinnerl und Valerie Wirthig, alle Flöte), Ekaterina Gaiciuc, Julie Ezirim und Tobias Nurscher (Gesang), Clara Hüpfel (Gitarre) und Michael Burde (Klavier).

Gold - mit ausgezeichnetem Erfolg teilgenommen setzte es für Fabian Mittermayer und Johanna Ivanka (Violine), mit ausgezeichnetem Erfolg teilgenommen hat Peter Weixelbraun (Klavier), silber - mit gutem Erfolg teilgenommen haben Alex Feng (Klavier), Veronika Schmalwieser (Viola) und Anna Recnik (Gitarre).

Kompliment für Qualität an NÖ Musikschulen

Im Sinne des Vernetzungsgedankens wurden diesjährig im Rahmen des Wettbewerbs erstmalig auch Begegnungsmöglichkeiten mit anderen Künsten geboten: eine musikalische Malstation, eine Leseecke zur Entspannung und eine Fotobox für Erinnerungsfotos. Im Sinne des Vernetzungsgedankens liegt auch in Zukunft „der Fokus unserer Arbeit im Ausbau der Musik und Kunst Schulen und den interdisziplinären Angeboten“ meinte Martin Lammerhuber, Holdinggeschäftsführer der Kultur.Region.Niederösterreich.

Landesrätin Christiane Teschl- Hofmeister zeigte sich von den Leistungen der jungen Wettbewerbsteilnehmerinnen und -teilnehmer begeistert: „Ich bin überwältigt von der Qualität, die an unseren Musikschulen in Niederösterreich herrscht. Ich gratuliere allen jungen Teilnehmenden, die den Mut zeigen, sich einer ausgewählten Fachjury zu stellen, und mit ihren musikalischen Auftritten überzeugen.“