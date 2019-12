Einem für sie eher untypischen Thema widmete sich die FPÖ bei der letzten Gemeinderatssitzung: dem Umweltschutz. In einem Dringlichkeitsantrag fordert die FPÖ, den „Gelben Sack“ als Mülltrennungssystem auch in Klosterneuburg einzuführen.

„Momentan wird das meiste Plastik über Restmüll entsorgt“, weiß FPÖ-Fraktionschef Josef Pitschko. Und er bringt auch eine Zahl: In Österreich gelangen lediglich 25 Prozent des Plastikrestmülls in den Recyclingprozess. Die restlichen drei Viertel werden verbrannt, dabei handelt es sich um wertvolle recycelbare Rohstoffe, wie hochwertig veredelter fossiler Brennstoff. „Es mag sein, dass die bessere Verwertung des Plastikmülls teuer ist, aber Umweltschutz kostet eben etwas, und da muss man sich schon dazu bekennen. Wer A sagt, muss auch B sagen“, führt Pitschko weiter aus. Natürlich gebe es in Klosterneuburg die Sammelinseln, und wer das Glück hat, in der Nähe einer solchen zu leben, der hätte es relativ leicht. „Wenn jemand aber nicht motorisiert ist, oder gebrechlich, der entsorgt das Plastik eher im Restmüll“, so der FP-Fraktionschef.

„Ich freue mich sehr über die grüne Seite der FPÖ. Der gelbe Sack sollte eigentlich blau sein.“ Roland Honeder (ÖVP)

Der zuständige Stadtrat Karl Schmid (SPÖ) ist da anderer Meinung: „Wir haben die Sachlage ausführlich im Ausschuss diskutiert, aber unsere Priorität liegt jetzt auf dem Ausbau der Sammelinseln.“ 72 solcher Sammelinseln gäbe es in Klosterneuburg, und sie wären gut situiert in der Stadt. Die gelben Säcke extra einzusammeln bedeute ein Mehr an Kosten.

Weiters bräuchte man das Plastik bei der Restmüllverbrennung. Schmid: „Wenn das Plastik nicht mehr im Restmüll ist, müsste man andere Brennstoffe einbringen.“

Überein kam man, dass diese Thematik weiter im Ausschuss behandelt werden soll.

Eine Resolution zur Plastikvermeidung

Ein weiterer Dringlichkeitsantrag beschäftigt sich ebenfalls mit dem Plastikmüll. In einer Resolution wird von der SPÖ gefordert, dass sich die Stadtgemeinde Klosterneuburg ab sofort zum Ziel setzt, eine einweg-plastikfreie Gemeinde zu werden. Dazu sollen folgende Maßnahmen umgesetzt werden:

Einwegtragetaschen, insbesondere aus Plastik, sollen durch umweltfreundliche Alternativen wie Stofftaschen oder Einkaufskörbe ersetzt werden.

Einweg-Plastik – wie Besteck, Teller, Getränkebecher, Strohhalme, Wattestäbchen, Umrührstäbchen oder Luftballonstäbe – soll weitgehend vermieden werden. Alternativen sollen aufgezeigt und von lokalen Betrieben in der Gemeinde angeboten werden.

Ein Leitfaden für Feste ohne Einweg-Plastik soll erstellt und Veranstaltern zur Verfügung gestellt werden.

Unternehmen sollen motiviert werden, sich aktiv an der Aktion zu beteiligen, auf die Ausgabe von Plastiksackerln, Einweg-Kaffeebechern und Verpackung aus Plastik zu verzichten. Verstärkt soll der Konsum von regionalen und saisonalen Produkten in den Fokus gerückt werden, denn diese seien meist nicht in Plastik verpackt und würden noch viele andere Vorteile aufweisen.

Stadtrat Karl Schmid (SPÖ) als Resolutions-Einbringer: „Setzen wir ein Zeichen für ökologisches Bewusstsein, den Schutz unserer Umwelt, und tragen wir dazu bei, die Lebensgrundlage auch für zukünftige Generationen zu erhalten.“

Die Resolution wurde einstimmig als Grundsatzbeschluss angenommen.