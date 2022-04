Kasernenareal: Parteien-Missmut über Stadt-Vertrag mit Bund

Werbung

2015 kaufte die Stadt ein kontaminiertes Kasernengrundstück. Kaufpreis 4,7 Millionen Euro. Es wurde mit dem Verkäufer, der Republik Österreich, vertraglich vereinbart, dass sie die Entsorgungskosten des kontaminierten Grundstückes bis zu einer Höhe von 1,3 Millionen mitträgt. Diese Vereinbarung war allerdings auf fünf Jahre beschränkt, die nun verstrichen sind, ohne dass es zu Maßnahmen zur Entsorgung des verunreinigten Bodens gekommen wäre.

Nach Verhandlungen mit dem Bund hat sich die ÖVP nun drauf geeinigt, dass man die auf 700.000 Euro geschätzten Kosten zu gleichen Teilen trägt. 350.000 Euro wurden der Stadt vom Kaufpreis nachgelassen, die Stadt trägt aber dafür die gesamten Entsorgungskosten.

Der Vizebürgermeister und zuständige Stadtrat Roland Honeder (ÖVP) beteuerte, dass es sich nicht um ein Versäumnis der Stadtregierung handle. Man wäre sofort nach Vertragsabschluss tätig geworden. Viel mehr wären die Behörden Schuld an der Verzögerung. Auf die Kritik von Stadtrat Josef Pitschko (FPÖ), die Stadt hätte mangelndes Vertragsgeschick bewiesen, meinte Honeder, dass die Stadtgemeinde trotz allem einen „guten Preis“ für das Grundstück erzielt hätte. Wie viel die Dekontaminierung des Grundstücks tatsächlich kosten wird, steht allerdings noch in den Sternen. Was sagen die anderen Parteien dazu?

„Die Stadt muss jetzt aus dem Fehler eine Chance machen und dort endlich ein autofreies Viertel schaffen.“ Clemens Ableidinger NEOS

„Die Bevölkerung muss also zum Kaufpreis von 4,7 Millionen zusätzlich 350.000 Euro für die Entsorgung zahlen. Man kann davon ausgehen, dass aufgrund der steigenden Kosten damit nicht das Auslangen gefunden wird“, so die Meinung des Fraktionschefs der Grünen, Sepp Wimmer. Es sei schon eine einzigartige politische Verhöhnung der Klosterneuburger, die zusätzliche Kostenbelastung als gutes Geschäft darzustellen: „Wir Grünen haben 2015 den Ankauf des verseuchten Grundstücks heftig kritisiert und ihm nicht zugestimmt.“ Man hätte sich mit der Fünf-Jahres-Frist dem Bund ausgeliefert. Der brauchte nur auf Zeit zu spielen und wäre jetzt aus der Haftung. Interessant wäre auch die Rolle der NEOS als ÖVP Partner in der Stadtregierung. Sie hätten entweder die Belastung, die mit der Verjährung da auf die Bevölkerung zukommt, nicht erkannt, oder sie hätten willfährig geschwiegen.

Überraschend daher die Stellungnahme der NEOS zu Sachlage. Chef Clemens Ableidinger: „Wir NEOS waren schon 2015 gegen den Kaufvertrag und haben vor den Folgen gewarnt. Leider haben wir recht behalten.“ Die damalige Fehlentscheidung dürfe nicht zu einer weiteren Fehlentscheidung führen, bei der das Kasernenareal brach liegen gelassen wird. Ableidinger: „Die Stadt muss jetzt aus dem Fehler eine Chance machen und dort endlich ein autofreies Zukunftsviertel schaffen.“

Schärfer kritisiert die PUK das Vorgehen der Stadtregierung. Das Versäumnis der Frist, in der sich der Bund noch an der Dekontaminierung beteiligt, käme nicht unerwartet. Schon bei Vertragsabschluss hätte die PUK besorgt auf das enge Zeitfenster hingewiesen. Vollster Überzeugung ging die ÖVP aber davon aus, dass diese Frist locker eingehalten werde. „Dass wir nun das gesamte Risiko als Gemeinde tragen ist das Resultat fehlender Konsequenz und Weitsicht“, so die Kritik des PUK-Chef Johannes Kehrer. Das eigentliche Problem sei aber die offensichtliche Schwäche der ÖVP/NEOS Koalition, Großprojekte strategisch zu planen und auch zu Ende zu bringen.

Kehrer: „Sei es die Rathausübersiedlung, wo zwar das neue Gebäude bereits angekauft wurde, die Übersiedlung nun aber abgeblasen wurde oder die Entwicklung am Kasernenareal. Gute, visionäre Ideen und Planungen wie das Pionierviertel wurden nicht mit Nachdruck weiterverfolgt, sondern leichtfertig vertändelt.“ Nun stehe man mit dem kontaminierten Grundstück samt Risiko alleine da, weil neue Projekte, wie das Gewerbegebiet oder der Stollhof-Park, interessanter erscheinen. Und Kehrer abschließend: „Grundsatzbeschlüsse und Pressetermine alleine, machen noch keine erfolgreiche Stadtentwicklung. Es gilt, die Dinge durch strukturiertes Management auch auf den Boden zu bringen.“

Auch die SPÖ beteuert darauf hingewiesen zu haben, dass die Fünf-Jahres-Frist für die Übernahme der Kosten ein wichtiger Meilenstein ist. Das es aber überhaupt zu dieser Situation gekommen ist, wäre dem geschuldet, dass leider das Entwicklungskonzept, dass in jahrelanger Arbeit in der Steuerungsgruppe erarbeitet wurde, mit dem damaligen verantwortlichen Planungsstadtrat Wimmer nicht zur Umsetzung gekommen sei. Fraktionschef Karl Schmid: „Wäre dieses Konzept, wo die Grünen sich vor der Wahl 2020 ihrer Beschlüsse aus der Steuerungsgruppe nicht mehr erinnern konnten, mit allen Möglichkeiten zur Umsetzung gekommen, gäbe es diese Diskussion nicht.“

Die Sicht von Pitschko, die Zeit der Verzögerung, zur Sanierungsgenehmigung in diese Frist von fünf Jahren einzuberechnen, wäre vielleicht eine Möglichkeit. Das sollte Bürgermeister Schmuckenschlager prüfen lassen. Schmid: „Leider stehen wir nach einem Politikum von Grün und FPÖ vor der letzten Wahl, als man mit dem Thema Pionierviertel um Stimmen ritterte, vor dem Debakel.“

