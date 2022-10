Kaufmann zur Wahl 2023: „Es wird ein Kampf um jede Vorzugsstimme“

Der Wahltag für die Landtagswahl 2023 steht noch nicht fest. Kolportiert wird der Sonntag, 29. Jänner. Bestätigt wird das aber noch von niemanden. Was jedoch feststeht, ist die Liste der 15 Kandidatinnen und Kandidaten, die für die ÖVP im Bezirk Tulln antreten werden. Die Reihung weist einen Klosterneuburger Stadtrat als die Nummer eins aus: Christoph Kaufmann.

Er tritt erneut zur Wahl an, denn schon 2018 entschied er als Spitzenkandidat des Bezirks auch das interne Vorzugsstimmen-Rennen und damit das Bezirksmandat für sich. Die 15 rittern um ein Grundmandat. Die NÖN hat Christoph Kaufmann aus diesem Grund zum Interview gebeten.

NÖN: Sie wurden letzte Woche zum Spitzenkandidaten der Volkspartei für den Wahlkreis Tulln nominiert. Ist der Wahlkampf damit offiziell eröffnet?

Christoph Kaufmann: Wir haben mit dem Wahlkonvent Klarheit geschaffen, mit welchem Team wir antreten wollen. Bis zur Wahl ist aber noch viel Zeit und vor allem viel Arbeit inklusive wichtiger Landtagssitzungen am Programm. Ich denke, es wird wieder ein sehr intensiver Wahlkampf ab der Zeit nach den Weihnachtsfeiertagen.

Wie sieht das Team für die Wahl aus? War es schwieriger als sonst, Kandidaten zu finden?

Kaufmann: Wir haben großartige 15 Kandidatinnen und Kandidaten und sie decken die ganze Breite unseres Bezirks ab: vom Wagram über das Tullnerfeld bis nach Klosterneuburg, Frauen und Männer, Alt und Jung, Newcomer und Routiniers. Ich denke, es sind alle top motiviert und für manche ist es eine gute Gelegenheit, erstmalig Wahlkampf hautnah zu erleben.

Sind Sie als Klosterneuburger im Bezirk Tulln schon akzeptiert?

Kaufmann (schmunzelt): Auch wenn mich manche Personen im Bezirk noch sehr klar als Klosterneuburger Abgeordneten vorstellen und nicht als Abgeordneten des Bezirks Tulln, so denke ich schon, dass die Mehrheit meinen Einsatz für die gesamte Region durchaus wahrnimmt. Sonst wäre ich auch nicht als Nummer eins auf der Liste bestätigt worden.

Also eine klare Sache für die Wahlen im Jänner?

Kaufmann: Nein, sicher nicht. In der Volkspartei starten wir aufgrund des internen Vorzugsstimmen-Systems alle bei Null. Wer am Ende die meisten Vorzugsstimmen hat, gewinnt auch das Grundmandat. Da wir viele starke Persönlichkeiten am Wahlzettel haben, wird es sicherlich wieder ein enges Rennen und ein Kampf um jede Vorzugsstimme.

Was sind Ihre Ziele für die Wahl?

Kaufmann: Natürlich möchte ich mein Mandat für den Bezirk bestätigen und wieder in den Landtag einziehen. Ich kenne inzwischen die Strukturen in der Landesregierung sehr gut, sitze in einigen wichtigen Gremien und bin erst vor Kurzem zum Vorsitzenden des EU-Ausschusses gewählt worden. Das war ein wirklich großer Vertrauensbeweis des VP-Klubs für meine Arbeit.

Und Ihre politischen Ziele für den Bezirk?

Kaufmann: Tulln zählt zu den prosperierendsten Bezirken in ganz Niederösterreich. Das ist einer starken Wirtschaft und dem anerkannten Wissenschaftsstandort am Campus Tulln sowie dem ISTA in Maria Gugging zu verdanken. Mit dem ‚Haus der Digitalisierung‘ machen wir nun einen gewaltigen nächsten Schritt in die Zukunft des Landes. Da müssen wir dran bleiben, damit wir Arbeitsplätze und den Wohlstand im Bezirk weiterhin ausbauen.

Abschließend Ihre Einschätzung zum Wahlergebnis. Die absolute Mehrheit für die ÖVP ist wohl illusorisch?

Kaufmann: Die Frage ist, wem trauen die Menschen zu, Niederösterreich sicher durch die aktuellen Krisen zu steuern? Ich war in den letzten Wochen auf vielen Veranstaltungen und habe durchaus eine positive Stimmung wahrgenommen. Die Menschen merken, dass Niederösterreich in vielen Bereichen besser dasteht als noch vor 25 Jahren. Und dieser Erfolg ist nun mal klar mit der Volkspartei verbunden.

