Fast hätte die PUK (Plattform Unser Klosterneuburg) bei der Gemeinderatswahl 2020 die große SPÖ überholt. An Mandaten (4) hat die Liste die SPÖ eingeholt, ja sogar überholt, weil die SPÖ im Laufe dieser Amtsperiode einen Mandatar verloren hatte. 2020 war die Gemeinderatswahl der Grünparteien. Zweifellos die erfolgreichste Wahl der PUK. Oder ist die PUK gar keine Grünpartei? Rede und Antwort auf viele dieser Fragen steht Johannes Kehrer. Als Verkehrsstadtrat steht er an der Spitze dieser Bewegung und hat mit dem Ressort Mobilität und Verkehr wohl eines der wichtigsten Ämter in Klosterneuburg inne.

NÖN: Das Pionierviertel, mit seinen vielen Wohnungen, soll ja fertig geplant sein. Es soll nur noch ein Verkehrskonzept fehlen. Wieso gibt es noch keines?

Johannes Kehrer: In seinen wesentlichen Zügen gibt es die Verkehrslösung schon seit Jahren. Vergleichbare Projekte zeigen, dass das auch so funktioniert.

Jetzt soll aber das Land NÖ die Verkehrssituation beim Pionierviertel prüfen.

Kehrer: Auch das Land ist bei der Entwicklung solcher Stadtgebiete nicht sehr erprobt. Es herrscht daher Vorsicht. Wenn es aber dazu beiträgt, dass das Verkehrskonzept auf breiteren Füßen steht, kann das nur von Vorteil sein, und ist das gut.

In manchen Kreisen hört man, das Projekt Pionierviertel ist schon gestorben?

Kehrer: Aus diesem Grundstück beim Bahnhof einen Stadtteil mit Wohnungen zu entwickeln, ist eigentlich alternativlos...

Sie glauben noch daran, dass es ein autofreier Stadtteil wird?

Kehrer: Es stellt sich die Aufgabe, die Anzahl der Stellplätze so weit wie möglich zu reduzieren. Da muss man sehr vorsichtig sein, dass alles so wird, wie man will.

Jetzt liegt es nur mehr am grünen Licht des Landes?

Kehrer: …und an der Umwidmung von Sondergebiet Kaserne auf Bauland. Wir brauchen ein Miteinander mit dem Stift Klosterneuburg. Ich sehe da aber keinerlei Komplikationen. Da gab es schon Absichtserklärungen, die medienwirksam rübergebracht wurden.

Wann werden Ihrer Meinung nach die ersten Menschen in das Pionierviertel einziehen können?

Kehrer: Die ersten werden die Schüler sein. Das Privatgymnasium hat da natürlich Priorität. Ich schätze, 2028 werden die ersten Wohnungen belegt werden. Aber ich hätte nichts dagegen, wenn es früher wäre.

Es gibt Kommunalpolitiker in Klosterneuburg, die meinen, es wäre eine Jahrhundertchance für die Stadtgemeinde dadurch vertan worden, nicht das ganze Areal gekauft zu haben. Wie sehen Sie das?

Kehrer: Es wäre die Chance gewesen, ein solches Viertel als Stadtgemeinde selbst gestalten zu können. Man hätte vielleicht mehr geförderte Wohnungen bauen können. Aber von der Grundidee, wie so ein Stadtteil auszusehen hat, ist eine Umsetzung mit dem Stift auch möglich. Aber ja, es ist eine vergebene Chance.

Und wie schaut die Grundidee aus?

Kehrer: Ein gutes Beispiel wäre in Wien die Seestadt, oder noch besser das Nordbahnhofviertel. Da könnte man sich informieren. Das wichtigste allerdings ist, dass im Pionierviertel eine Lebens- und Aufenthaltsqualität entsteht.

Aber als Klosterneuburger Verkehrstadtrat haben Sie sich nicht nur um das Pionierviertel zu kümmern. Was haben Sie verkehrstechnisch in Klosterneuburg erreicht?

Kehrer: Die ersten fünf Jahre standen im Zeichen des Ausbaus des öffentlichen Verkehrs, des Busnetzes, der Bahntaktverdichtung und des neuen Stadttaxis. In der jetzigen zweiten Amtsperiode liegt eindeutig der Schwerpunkt auf dem Fußgänger- und Radverkehr und der Sanierung der Hangbrücke. Bei letzterem Projekt, wo alles zusammenkommt.

Was müsste man vorrangig für Klosterneuburg machen?

Kehrer: Wichtig für mich ist eine Neugestaltung des Rathausplatzes.

Wie soll dieser Platz Ihrer Meinung nach gestaltet werden?

Kehrer: Er soll einladend und Freizeitzentrum für alle Klosterneuburger sein.

Da müssen aber die Autos weg…

Kehrer: Das stimmt. Ein Verkehrskonzept für die Obere Stadt ist notwendig. Diesen Prozess muss man endlich angehen.

Das traut sich aber leider niemand…

Kehrer: Leider fehlt den Entscheidungsträgern manchmal der Mut. Unser Anspruch ist es, hier nachzustoßen. Jetzt, wo Corona weitgehendst überstanden ist, ist dieser Impuls ganz wichtig. Diese Diskussion um den Rathausplatz dauert schon zu lange. Es kann auch gut sein, dass wir am Rathausplatz eine Tiefgarage brauchen.

Sprechen Sie da als Entscheidungsträger den Bürgermeister an? Wie ist Ihr Verhältnis zu Schmuckenschlager?

Kehrer: Persönlich haben wir eine sehr gute Basis. Ich sehe ihn als idealistisch und offen für Neues. Ich wünschte mir bei ihm nur mehr Mut, Dinge am Ende auch durchzubringen und das nicht von einzelnen Stimmen abhängig zu machen.

Sie sind politisch von der SAU-Einmannpartei zum Verkehrstadtrat aufgestiegen. Erzählen Sie den Lesern Ihre Eindrücke?

Kehrer: Ich habe enorm viel gelernt, vor allem menschlich, und bin dankbar für diese Zeit. Das Miteinander im Gemeinderat ist etwas extrem Verbindendes. Politisch nehme ich heute gewisse Dinge bei Weitem nicht so persönlich. Was mich besonders freut, ist, dass ich mit dem Ressort, das ich übernehmen durfte, arbeiten und etwas beitragen konnte.

Mit der Gründung der SAU war das doch eher ein Jux, oder?

Kehrer: Nein, überhaupt nicht. Wir waren eine kleine Gruppe politisch Interessierter. Nur die Entscheidung, bei der Gemeinderatswahl als SAU anzutreten, war schon sehr impulsiv. Aber ein Jux war es auf keinen Fall.

Und im Vergleich zum jetzigen Status als Stadtrat?

Kehrer: Die Liste SAU habe ich als einziger Mandatar im Gemeinderat vertreten. Ein Stadtratsmandat eröffnet natürlich ganz andere Möglichkeiten. Bei uns im Gemeinderat funktioniert das Proporzsystem wirklich gut. Ich spüre beim Bürgermeister auch Vertrauen.

Die PUK wird oft als zweite Grünpartei gesehen. Sehen Sie das auch so?

Kehrer: Wir sind weder Partei noch die Grünen. Das ökologische Klima und Menschenfreundlichkeit sind uns das Allerwichtigste.

Gibt es in Klosterneuburg genug Platz für zwei Grüne Fraktionen?

Kehrer: Ich glaube schon. Aber die grüne Welle, die die Grünen hinaufgehoben hat, brauchen wir nicht. Unsere Arbeit ist nämlich die Grundlage, uns zu wählen. Wir können nicht davon profitieren, was auf Bundesebene passiert.

Es dauert ja noch eine Weile, aber werden Sie 2025 wieder kandidieren?

Kehrer: Das kann ich jetzt noch nicht sagen. Was ich nicht will, ist, mit einem Amt alt zu werden und mich darauf auszuruhen.