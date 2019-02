Die Österreichische Hagelversicherung warnt bereits seit Längerem vor den fatalen Auswirkungen des unkontrollierten Bodenverbrauchs in Österreich. Dabei ist unser Land Europameister im negativen Sinn. Nirgends gibt es derart viele Einkaufszentren, Parkplätze, Straßen und leer stehende Industrie- und Gewerbeimmobilien wie in Österreich.

„Flächen, die versiegelt sind, können kein Wasser aufnehmen und kein CO2 speichern. Dazu kommt auch der Aspekt, dass versiegelte Flächen Hitze stärker aufnehmen, speichern und wieder abgeben. Die natürliche Kühlung durch Verdunstung ist nicht mehr vorhanden“, erklärt Umweltgemeinderat Leopold Spitzbart (ÖVP), der am Rande einer Fachtagung für Raumplanung Mario Winkler von der „Österreichischen Hagelversicherung“ traf.

Mit einer Umwidmung von Bau- auf Grünland wirkte Klosterneuburg schon 1987 unter Bürgermeister Schuh der Bodenversiegelung entgegen. | sutterstock/PhilipYb Studio

„In Klosterneuburg wurden schon in den letzten Jahren wichtige Schritte gesetzt, um hier gegenzusteuern“, ist der Umweltgemeinderat stolz. So wurden 1987 unter Bürgermeister Gottfried Schuh rund 130 Hektar Bauland in Klosterneuburg wieder in Grünland umgewidmet. 1990 wurde dann das Raumordnungsprogramm Wiener Umland beschlossen. „So muss seither für jede Baulandneuwidmung woanders Bauland im gleichen Ausmaß in Grünland rückgewidmet werden“, weiß Spitzbart.

Bürger wollen kein Bauland mehr

Klosterneuburgs Stadtrat für Stadtplanung und Stadtentwicklung Christoph Kaufmann (ÖVP) erklärt dazu: „Ein Hauptanliegen der Bürger im Rahmen des „Stadtentwicklungskonzeptes 2030+“ ist es, dass bestehendes Bauland auch weiterhin nicht erweitert wird. Diesen restriktiven Kurs der letzten Jahre werden wir, auch im Sinne des Klimaschutzes und der Lebensqualität, fortsetzen müssen. Die beschlossenen Leitsätze zum Stadtentwicklungskonzept geben hier auch eine klare Richtung vor.“