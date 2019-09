Die Angst geht um, im Verein Naturpark Eichenhain. Grund ist das Gerücht, dass der Biosphärenpark den Naturpark übernehmen soll. Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager beruhigt: „Hier geht es lediglich um eine sinnvolle Zusammenarbeit.“

Wie die NÖN in der Vorwoche berichtete, hat man seitens des Vereinsvorstandes die Befürchtung, der Naturpark werde vom Biosphärenpark übernommen. Seit 40 Jahren führt der Verein das nahezu vier Hektar umfassende Naturschutzgebiet, mit vielen in dieser Zeit geschaffenen Einrichtungen und mit vielen Angeboten an die Besucher. Die vier Hektar erstrecken sich über die Gemeindegebiete von Klosterneuburg und St. Andrä/Wördern.

„Die Mitarbeit des Biosphärenparks ist wichtig, damit der Wienerwald weiterhin bestmöglich geschützt wird.“ Stefan Schmuckenschlager, Bürgermeister (ÖVP)

„Für mich ist da noch nichts geklärt, und es herrscht bei uns eine echte Verunsicherung. Ich habe gehört, dass die Eingliederung noch heuer über die Bühne gehen sollte, aber man wolle die Gemeinderatswahl noch

vorübergehen lassen“, hat der Obmann des Naturparks Christoph Stich seine Bedenken noch nicht ganz ad acta gelegt.

Denn in einer Besprechung in St. Andrä/Wördern hätte Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager noch gemeint, es solle zu einer Eingliederung kommen. Auch wenn dagegen spricht, dass der Direktor des Biosphärenparks Andreas Weiß bekundet, dass „eine Eingliederung rechtlich gar nicht möglich“ sei.

Für Bürgermeister Schmuckenschlager steht der Schutz des Naturparks im Vordergrund. „Der Naturpark Eichenhain soll vom Biosphärenpark unterstützt werden. Das kann man als Bürgermeister nur begrüßen“, so Schmuckenschlager, und er fügt hinzu: „Die Mitarbeit des Biosphärenparks ist wichtig, damit der Wienerwald weiterhin bestmöglich geschützt wird.“ Was mit dem Verein passiere, entscheide der Verein.

Und dem geht es laut Obmann Stich nicht so rosig. Es seien zwar nur ehrenamtliche Mitarbeiter beschäftigt, trotzdem verschlinge die Erhaltung und die Pflege des Parks viel Geld. Geld, das man nur aus Subventionen erhalten kann.

So bekommt der Naturpark Eichenhain von der Marktgemeinde St. Andrä/Wördern 3.000 und von Klosterneuburg 5.000 Euro. „Wenn wir das heuer wieder bekommen und eine Unterstützung vom Biosphärenpark an Sachleistungen, wäre ich schon sehr zufrieden“, so Stich, der alles andere will, als den Verein aufzulösen.

Auch die Stadtgemeinde könnte noch mehr dazu beitragen, dass der Naturpark und der Verein wieder in die Gänge kommen. Stich: „Ich kann mir vorstellen, dass das Stadtmarketing den Naturpark mehr bewirbt und dass Maria Theresia Eder in ihrer Funktion als Bildungsstadträtin Aktionen mit dem Naturpark Eichenhain setzt. In Zeiten, in denen Natur und Klima so ein präsentes Thema sind, kann es doch nicht sein, dass ein in 40 Jahren gewachsenes Projekt einfach den Bach hinunter geht.“

Mit Naturpark Eichenhain soll ein Zeichen gesetzt werden

Einen kleinen Erfolg kann Obmann Stich aber schon verzeichnen. Aufgrund des NÖN-Artikels der Vorwoche haben sich zwei Personen bei ihm gemeldet, die mitmachen wollen. Stich: „Das freut mich, denn es beweist, dass der Wunsch besteht, aktiv am Naturschutz teilzunehmen.“