Kinderbetreuungs-Ausbau: „Wir würden davon profitieren“

Drei Kinder, der Vater ist in Karenz, die Mutter arbeitet. Ein Klosterneuburger Familie freut sich über die geplante Betreuungsoffensive.

NÖN: Wie alt sind Ihre Kinder derzeit?

Gerald Neugschwandtner: Meine Frau Kathrin und ich haben drei Kinder. Unsere Tochter Josefine ist im August 2 Jahre geworden. Und mit unseren Zwillingsbuben Nepomuk und Nikodemus haben wir vor zwei Wochen den ersten Geburtstag gefeiert.

Wie teilen Sie sich aktuell die Betreuung der Kinder mit Ihrer Partnerin?

Neugschwandtner: Wir teilen uns das halbe-halbe auf. Meine Frau Kathrin war nach der Geburt der Zwillinge in Karenz und arbeitet jetzt wieder, nun bin ich bei den Kindern zuhause. Auch bei Josefine war ich schon acht Monate in Karenz.

Als Mann in Karenz? Ein doch noch relativ ungewöhnlicher Schritt. Wie kam es zu diesem?

Neugschwandtner: Es ist immer noch ungewöhnlich: In Österreich geht nur ein Prozent der Väter länger als sechs Monate in Karenz. Bei der Mutter-Kind-Pass-Untersuchung hat mich die Kinderärztin gefragt, wo denn die Mutter ist, aber mittlerweile hat sie sich dran gewöhnt, dass auch mal der Papa mit den Kindern kommt. Für mich war aber von Anfang an klar, dass ich meine Frau bei der Kinderbetreuung nicht alleine lassen will. Jetzt bin ich untertags alleine mit drei kleinen Kindern zuhause, da ist ganz schön was los. Noch dazu kommt, dass wir ganz alleine sind, weil die Großeltern leider weit weg von Klosterneuburg wohnen und daher nicht so oft helfen können, wie sie wollten. In unserer jetzigen Situation würden wir uns daher mehr Betreuungsmöglichkeiten in Klosterneuburg wünschen, etwa Angebote wie „Leihoma“ oder Ähnliches.

Werden Sie vom Angebot der Betreuungsoffensive Gebrauch machen?

Neugschwandtner: Ab Februar 2023 hat Josefine einen Kindergartenplatz. Kleinkindergruppen machen bestimmt Sinn, weil die Kinder da besser betreut werden. Für die Zwillinge suchen wir ab Jänner 2023 noch einen Krippenplatz in Klosterneuburg, denn die Zwillinge sind dann noch unter 2 und meine Frau und ich werden dann wieder beide berufstätig sein. Von der geplanten Reform würden wir für unsere Zwillinge profitieren, denn der Krippenplatz würde laut diesen Plänen ab September 2023 weniger kosten.

Keine Nachrichten aus Klosterneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.