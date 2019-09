Vier Konzerte, vier Gemeinden: 2007 von Intendant Anton Gabmayer gegründet, kann die Klangbrücke mit den Spielorten Klosterneuburg, Korneuburg, Stockerau und Langenzersdorf auf eine hervorragende Entwicklung zurückblicken.

Ziel der Klangbrücke ist es, die natürliche Trennung Cis- und Transdanubiens auf musikalisch-kulturellem Weg aufzuheben und den Kultur- und Publikumsaustausch über die Donau hinweg zu fördern und zu ermöglichen. Gerade das Konzert in Klosterneuburg, an dem Chöre aus Klosterneuburg ebenso wie aus Korneuburg gemeinsam mitwirken, ist bestes Beispiel für den gelungenen Brückenschlag, den das Festival anstrebt.

Klangbrücke verbindet vier Donaustädte

Als engagierter Kulturschaffender startete Anton Gabmayer 2007 ein Projekt, das mehrere niederösterreichische Gemeinden vereint: Die „Klangbrücke“ verbindet Korneuburg, Klosterneuburg, Langenzersdorf und Stockerau in musikalischer Hinsicht. In jeder Stadt an der Donau findet ein Konzert der Klangbrücke statt. Bereits seit 13 Jahren besteht dieses Festival mit wachsendem Erfolg. Gabmayer begann seine künstlerische Laufbahn im Alter von sechs Jahren im Jugendorchester seiner Heimatstadt Korneuburg und bei den Wiener Sängerknaben. Er leitete in seiner Jugend mehrere Chöre und gründete mit 23 Jahren sein erstes Orchester. Die Dirigierausbildung erhielt er von Karl Österreicher.

Auch in der 13. Saison wird ein abwechslungsreiches Programm dies- und jenseits der Donau geboten. Den Anfang macht ein Abend im Lenau-Saal im Z-2000 am 4. Oktober um 19.30 Uhr. Den musikalischen Leitfaden der letzten Jahre fortsetzend, präsentiert das „Salon Ensemble der Kurmusik Bad Ischl“ Musik zum Thema „Ich lade gern mir Gäste ein“. Der Bogen reicht dabei (natürlich) von der Fledermaus über die Gäste, die auf der Wartburg einziehen, bis zu den Gästen des Fürsten Esterhazy. Karten: 02266 67689.

Klosterneuburg: „Mit Pauken und Trompeten“

„Mit Pauken und Trompeten“ geht es am Mittwoch, 23. Oktober in Klosterneuburg weiter, wo ein gewaltiger Chor, der aus Chören der Stadt Klosterneuburg, der Stadt Korneuburg und der Chorakademie St. Augustin Wien gebildet wird, in der Babenbergerhalle eine konzertante Aufführung von Haydns „Paukenmesse“ und davor seine Symphonie Nr. 94 „mit dem Paukenschlag“ präsentiert. Als Solisten wirken Regine Hangler (Sopran), Katrin Auzinger (Alt), Christian Bauer (Tenor) und Lukas Johan (Bass) mit. Das Orchester „Die Haydn Akademie“ wird von Anton Gabmayer geleitet. Karten: kulturamt@klosterneuburg.at, 02243/444-351 und bei allen Ö-Ticket-Verkaufsstellen.

Serenade zum Jahrestag der ersten Mondlandung

Zwei Tage später, am Freitag, 25. Oktober, erklingt im Stadtsaal Korneuburg eine „Moonlight Serenade“, die hervorragend zum Jubiläumsjahr der ersten Mondlandung passt. Ein Orchesterkonzert rund um die „Moonlight Serenade“ von Glenn Miller (symphonisches Arrangement), bei dem bekannte Werke von Mozart aber auch wenig bekannte Musik wie zum Beispiel von Komponisten wie Carl Orff („Der Mond ist fort, wer hat ihn denn gestohlen“) erklingt. Dirigent ist wieder Anton Gabmayer. Karten: Bürgerservice der Stadt Korneuburg, 02262 770-411 und -413 DW.

Seinen Abschluss findet das Festival am Sonntag, 27. Oktober in Langenzersdorf, wo im Museum das Haydn Quartett – Fritz Kirchner, Martin Kococs (Violine), Gerswind Olthoff (Viola), Nikolai New (Violoncello), mit Najda Majnaric, Klavier, und Hans Pichler, Flöte, erweitert, Musik von Haydn und Liszt präsentiert, darunter Haydns letzte Symphonie Nr. 104 in einer kammermusikalischen Bearbeitung von Haydns Konzertmeister Johann Peter Salomon.

Karten: 02244/2308, 02244/3718.