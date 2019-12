Der Winter ist für die ärmsten der Armen wohl die härteste Zeit des Jahres. Heizkosten sind kaum mehr zu stemmen, warmes Essen nur mehr selten, und für einige fehlt sogar das Dach über dem Kopf. Da hilft die Caritas mit ihren zahlreichen Programmen. Die NÖN sprach mit dem Klosterneuburger Klaus Schwertner, Generalsekretär der Caritas Erzdiözese Wien.

NÖN: In Klosterneuburg ist das Problem der Armut wohl nicht sehr präsent, oder?

Klaus Schwertner: Auch wenn man das nicht erwarten würde, gibt es Not und Armut in Klosterneuburg. Sie ist aber nicht so sichtbar. Wir leben in einer Welt, in der es selbstverständlich ist, dass wir zum Mond fliegen, dass wir immer und überall erreichbar sind, dass wir hunderte Freunde auf Facebook haben – aber gleichzeitig den Weg zum Nachbarn nicht finden.

Also ist Armut nicht nur ein Problem der Großstadt?

Aus meiner Erfahrung aus der Caritasarbeit findet man armutsbetroffene Menschen gerade auch in Kleinstädten und ländlichen Regionen, wo jeder jeden kennt. Sie sind in der Situation, dass sie alles unternehmen, damit man nicht merkt, dass sie arm sind, deswegen, weil sie sich für ihre Armut schämen.

Wird da seitens der Stadt vorgesorgt?

Es gibt Angebote mit dem SOMA und dem Roten Kreuz und Notwohnungen, die vom Stift, der Stadtgemeinde und Caritas zur Verfügung gestellt werden. Aktuell haben wir in Klosterneuburg drei Notwohnungen. Konkret konnte in diesem Jahr zehn Erwachsenen und sechs Kindern geholfen werden. Sie haben dort – um nicht auf der Straße zu stehen – ein vorübergehendes Zuhause gefunden. Das Ziel ist, dass die Menschen Eigenverantwortung übernehmen können, das heißt, die Menschen, die in diesen Notwohnungen leben, werden intensiv von der Caritas betreut, weil unser Ansatz immer Hilfe zur Selbsthilfe ist. Auch die Pfarren leisten hier einen wichtigen Beitrag.

Dabei spielt das Wohnen wahrscheinlich eine zentrale Rolle.

Leistbares Wohnen wird speziell in Ballungszentren, aber auch im Wiener Umland ein immer größeres Problem. Wenn ich vor Augen habe, dass in ganz Österreich 140.000 Menschen ihre Wohnung jetzt im Winter nicht ausreichend heizen können, dann ist das eine Zahl, die uns nicht zur Tagesordnung übergehen lassen darf, zugleich aber ein Auftrag für die Politik, aber natürlich auch für die Gesellschaft ist. Armutsgefährdete Menschen geben 34 Prozent ihres Einkommens für Wohnen aus.

Was sind die echten Herausforderungen für die Arbeit der Caritas?

Auf der einen Seite, dass es Armut auch bei uns in Österreich gibt, und auf der anderen Seite, das das Pflegethema eine der größten Herausforderungen in den nächsten Jahren und Jahrzehnten ist. Und ein drittes Thema: die Einsamkeit.

Einsamkeit?

Ja, wir haben es mit einer neuen Form der Not zu tun. Diese Einsamkeit geht oft Hand in Hand mit materieller Armut, und das durchaus Überraschende ist, dass diese Einsamkeit nicht nur ältere Menschen betrifft, sondern auch junge. Gerade jetzt in den Advent- und Weihnachtstagen ist es für Menschen natürlich besonders hart und traurig ,wenn sie sich vergessen und alleine fühlen. Die letzte aktuelle Studie zeigt, dass 50 Prozent der 60- bis 69-Jährigen befürchten, im Alter zu wenig Freunde und Bekannte zu haben. Wenn man daran denkt, dass es immer mehr Single-Haushalte gibt, dann wird diese Einsamkeit auch zunehmen.

Und was kann man dagegen konkret tun?

Das ist auf der einen Seite auch eine politische Aufgabe, vielleicht auch für eine nächste Bundesregierung, einen Pakt gegen die Einsamkeit zu schnüren, aber gleichzeitig ist auch jeder Einzelne von uns gefordert, sensibel zu bleiben, hinzusehen und nicht wegzusehen, wenn Menschen sich in unserer direkten Umgebung alleine gelassen fühlen.

Die gute Nachricht: Die Lebenserwartung steigt, und wir werden immer älter. Die nicht so gute Nachricht: Damit steigen auch der Pflegebedarf und demenzielle Erkrankungen

Sie sagten, das Thema Pflege wird die größte Herausforderung?

Das ist eine der dringendsten Fragen unserer Zeit. Die gute Nachricht: Die Lebenserwartung steigt, und wir werden immer älter. Die nicht so gute Nachricht: Damit steigen auch der Pflegebedarf und demenzielle Erkrankungen. Aktuell gibt es in Österreich 450.000 Pflegegeldbezieher, 130.000 Menschen in Österreich haben eine demenzielle Erkrankung. Allein in Niederösterreich sind es 22.000 Menschen, Tendenz stark steigend. Ich bin sehr froh, dass wir vor wenigen Tagen das Dreijahresjubiläum des Netzwerks „Gut leben mit Demenz in Klosterneuburg“ feiern konnten und in den letzen drei Jahren unzählige Initiativen und konkrete Aktion ins Leben gerufen wurden, gemeinsam mit Bürgermeister Schmuckenschlager, den unterschiedlichen Pflegeorganisationen und insgesamt 40 Organisationen und hunderten Menschen, die sich regelmäßig aktiv hier einbringen, vor allem Angehörige. Das ist ein ermutigendes Signal. Es wurde eine eigene Selbsthilfegruppe, die „Promenzgruppe“, gegründet, jährliche Aktionstage am Stadtplatz und Vortagsreihen veranstaltet, ein eigener Fahrtendienst von den Lions ermöglicht und vieles mehr.

Ist Klosterneuburg als Demenzhauptstadt bekannt geworden?

Das Demenznetzwerk ist ein Leuchtturmprojekt, das weit über Niederösterreich hinaus strahlt.

Jetzt noch etwas Persönliches: Wie feiert Klaus Schwertner heuer Weihnachten?

Heuer im kleinen Kreis der Familie. Mit meinen vier Kindern, meiner Frau und meiner Schwiegermutter. Am Vormittag werden wir im „Sabrina’s“ frühstücken. Die Kinder sind mit dem Opa auf Museumsbesuch in Wien. Das ist Tradition, das hat der Opa schon mit uns gemacht. Am Nachmittag werden wir die Krippenandacht in Weidling besuchen. Um 17 Uhr ist dann Bescherung, und wir singen Weihnachtslieder. Die Kinder sind seit Wochen aufgeregt.

Alle Weihnachtsgeschenke schon eingekauft?

Ich bin kein großer Schenker. Für die Kinder kauft meine Frau ein. Einige wenige Menschen bekommen von mir Geschenke mit Sinn. Die gibts übrigens auf „www.schenkenmit-sinn.at“, dem Caritas Onlineshop.

Was ist ihr größter Wunsch für das Jahr 2020?

Ich wünsche mir, dass auch bei größten Herausforderungen– wie Digitalisierung, Klimakrise und zunehmendem Populismus, wir Menschen zuversichtlich bleiben und uns noch viel stärker für unsere Demokratie, die Menschenrechte und mehr Menschlichkeit einsetzen.