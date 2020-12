Die Caritas ist in Krisenzeiten ganz besonders gefordert. Der in Klosterneuburg lebende Geschäftsführende Caritasdirektor Klaus Schwertner im NÖN-Interview.

NÖN: Was hat sich im Coronajahr verändert?

Klaus Schwertner: Zugegeben, es ist ein herausforderndes Jahr gewesen, und man liest es und hört es überall: Wir wünschen uns alle, dass wir das Jahr 2020 endlich hinter uns lassen können – auch wenn klar ist, dass uns diese Krise noch lange beschäftigen wird. Was mir aber Hoffnung gibt, ist nicht nur der Impfstoff, der bald verfügbar sein soll: Wir haben in den letzten Monaten auch gesehen, was durch Zusammenhalt alles möglich ist.

Wie hat die Caritas auf die Pandemie konkret reagiert?

Schwertner: Gleich zu Beginn der Krise haben wir Lebensmittel-Notausgabestellen im Freien errichtet. Mehr als 4.200 Menschen haben sich allein bei der Caritas der Erzdiözese Wien im Frühjahr gemeldet, um als neue Freiwillige zu helfen. Unsere mobilen Suppenbusse waren und sind weiter täglich im Einsatz. Seit der Ausrufung der Pandemie gab es eine viel stärkere Nachfrage. Wir haben die Betten in den Notquartieren aufgestockt, das Streetwork für Obdachlose in Wien ausgeweitet und auch in ganz vielen anderen Bereichen mehr Hilfe möglich gemacht.

Was macht die Pandemie mit uns Menschen?

Schwertner: Der Druck auf die Menschen steigt mit der Dauer der Krise an. Rekordarbeitslosigkeit und Kurzarbeit machen vielen zu schaffen. Gerade jetzt zu Weihnachten, aber auch darüber hinaus ist es wichtig, dass wir weiter zusammenstehen und füreinander da sind. Mir fällt hier ganz spontan eine 23-jährige Mutter mit drei Kindern ein, die an Krebs erkrankt ist und sich vor 14 Tagen an uns gewandt hat. Sie hatte keine Möglichkeiten mehr, die ausstehenden Rechnungen zu bezahlen. Sie wusste nicht mehr weiter. Binnen kürzester Zeit haben wir es über einen Spendenaufruf auf Social Media geschafft, genug Geld zu sammeln und ihr so Hoffnung zu schenken und die Heizrechnung zu übernehmen. Ja, die Krise trifft viele Menschen jetzt sehr hart. Aber wir sehen auch: Nicht nur das Virus, auch Solidarität und Nächstenliebe können ansteckend sein.

Abstand halten: Was macht das mit uns?

Schwertner: Das Jahr 2020 ist das Jahr, in dem wir aufgehört haben, uns die Hände zu geben und unsere Liebsten zu umarmen. Das vermissen viele Menschen sehr. Ich auch. Aber ich glaube auch: Gerade in einer Zeit, in der wir Abstand halten müssen, können wir uns innerlich nahe sein. Wir haben mit „füreinand“ eine Community gestartet – Österreichs größte Community der Mitmenschlichkeit, bei der Hilfe ganz einfach von zuhause aus möglich ist. Mehr als 12.000 Menschen in ganz Österreich haben sich bereits auf www.fuereinand.at registriert und sind aktiv, auch etliche Klosterneuburger sind dabei. Es geht dabei um ganz konkrete Nachbarschaftshilfe oder wie am Freitag am Wiener Stephansplatz darum, dass wir die Menschen bitten, der Corona-Toten gemeinsam zu gedenken.

Was tut man gegen das Alleinesein? Speziell zu Weihnachten?

Schwertner: Corona macht viele Menschen nicht nur ärmer, sondern auch einsam. Wenn wir Menschen bitten, ihre sozialen Kontakte zu reduzieren, heißt das für viele Menschen eben auch, dass sie gar keine sozialen Kontakte mehr haben. Die psychologischen Folgen von Ausgangssperren sind groß. Für viele alleinstehende Personen ist die Isolation dramatisch. Als Caritas haben wir gemeinsam mit „magenta“ deshalb noch im ersten Lockdown das Plaudernetz ins Leben gerufen. Unter der Nummer 05 1776 100 verbindet die Hotline gegen Einsamkeit täglich von 12 bis 20 Uhr Menschen, die sich austauschen möchten.

Wie steht es mit den Pflegehäusern der Caritas?

Schwertner: Alte und pflegebedürftige Menschen sind in besonderer Weise von dieser Pandemie betroffen. Mitarbeiter wie Mustafa Salkovic, der unser Haus St. Leopold in Klosterneuburg leitet, haben uns beherzt durch die vergangenen Monate getragen. Nach neun Monaten Corona kam es im Haus St. Leopold zu keiner einzigen Infektion. Wir haben im Jahr 2020 gesehen: Pflegekräfte haben Superkräfte, und sie sind systemrelevant.

Sie waren zweimal im Flüchtlingslager in Griechenland. Ihre Eindrücke?

Schwertner: Es sind Eindrücke, die mich nicht mehr loslassen. Wenn ich daran denke, dass Kinder im Schlaf von Ratten gebissen werden und in überfluteten Zelten schlafen müssen, dass Frauen und Kinder ab Mittag nichts mehr essen und trinken, weil sie sich nachts nicht alleine hinaus trauen, um aufs WC zu gehen – dann weiß ich auch: Hier muss Europa, hier muss auch Österreich rasch handeln. Was sich derzeit auf den Inseln wie Lesbos, Samos und Chios ereignet, ist ein humanitäres Drama. Und die Lage spitzt sich jetzt im Winter dramatisch zu.

Ist es nicht unsere Pflicht zu helfen?

Schwertner: So wie auch Kardinal Schönborn hoffe ich sehr, dass die Lager rasch evakuiert werden und dass auch Österreich 100 Familien mit kleinen Kindern aufnimmt, so wie damals beim Aufnahmeprogramm unter der damaligen Innenministerin Johanna Mikl-Leitner. Wir haben damals gezeigt, wir können das, warum soll das jetzt nicht möglich sein? Unser Land hat eine gute humanitäre Tradition. Dieser Tradition können und sollen wir auch jetzt gerecht werden. Die dramatische Herbergssuche auf den griechischen Ägais- Inseln muss ein Ende nehmen.

Wie schaut es mit dem Zusammenhalt in Klosterneuburg aus?

Schwertner: Als ich am Wochenende bei der Massentestung war, ist mir aufgefallen, wie groß die Bereitschaft bei den Menschen hier ist, mitzuhelfen, sich testen zu lassen und somit gemeinsam diese Pandemie zu bekämpfen. Die große Hilfsbereitschaft sehe ich aber täglich, wenn sich Menschen aus Klosterneuburg bei mir über facebook, whatsapp oder telefonisch melden und nicht fragen, ob sie helfen können, sondern wie. Es sind Nachbarn, die ihre leeren Gurkengläser für den Canisibus, unseren Suppenbus, vorbeibringen. Das Küchenteam des Stifts, die unser Haus für junge obdachlose Menschen und unseren Krisenstab während des ersten Lockdowns mit warmen Mahlzeiten versorgt haben. Ganz viele Klosterneuburger haben sich auch an unserer Unterwäsche-Sammelaktion für obdachlose Menschen beteiligt. Und es haben sich auch viele bei mir gemeldet, die aktiv im Lerncafé unterstützen wollen – wenn es jetzt darum geht, einen Bildungslockdown zu verhindern und darauf zu schauen, dass Kinder und ihre Eltern gut durch diese Zeit des Homeschoolings kommen. Die Not wohnt in der Nachbarschaft, die Hilfe auch. Beides erlebe ich auch in unserer Stadt.

Wer sind die Menschen, die sich in Zeiten wie diesen an die Caritas wenden?

Schwertner: Wir sehen es leider derzeit an vielen Stellen: Die Schlangen bei „LeO“-Lebensmittelausgaben werden länger, und auch die Telefone in den Sozialberatungsstellen laufen heiß. Wir haben dort aktuell mehr Anfragen, als wir bearbeiten können. Rekordarbeitslosigkeit und Kurzarbeit setzen vielen Menschen zu. Alleinerziehende, kinderreiche Familien, aber viele von Altersarmut betroffene Menschen wenden sich jetzt an uns. Künstler, auch Menschen aus der Eventbranche, Studenten, Menschen, die in der Gastronomie oder auch im Tourismus arbeiten. Und es sind auch wieder verstärkt Frauen, die in die Sozialberatungsstelle kommen. Sie sind es ja meist, die den Mehraufwand an unbezahlter Haus- und Kinderbetreuungsarbeit tragen, selbst wenn sie einer Beschäftigung nachgehen. Ganz stark betroffen sind Alleinerzieherinnen.

Melden sich viele Menschen, die helfen wollen, bei der Caritas?

Schwertner: Die Hilfsbereitschaft ist groß. Und sogar die Kleinsten packen an. In einer Pfarre haben vier Mädchen, so 7 oder 8 Jahre alt, ihr Spielzeug verkauft, um Geld für unsere Lebensmittelausgabestelle „LeO“ zu sammeln. Ihre Eltern haben das Gesammelte dann verdoppelt. Insgesamt kamen drei volle Säcke an frischen Waren zusammen. Das sind unvergesslich schöne Momente mitten in der Krise.