Vertreter von 200 Ländern ringen im polnischen Katowice um ein Regelwerk für das Pariser Klimaschutzabkommen. Die Vorgabe: Eine Begrenzung der Erderwärmung auf maximal 1,5 Grad. Aber nicht nur die Länder müssen sich darüber den Kopf zerbrechen, wie man die prognostizierte Klimakatastrophe aufhalten kann, auch die Gemeinden sind aufgerufen, Handlungen zu setzen.

Das Sommerhalbjahr 2018 ist das wärmste in Österreich seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1767. Unter diesen Vorzeichen organisierte die „Energie- und Umweltagentur NÖ“ das Fachseminar „Mit Raumordnung auf den Klimawandel reagieren“. Häufige und längere Hitzeperioden, höhere Temperaturextreme sowie vermehrtes Auftreten von Tropennächten und die damit verbundene Überhitzung bebauter Gebiete werden in den nächsten Jahren verstärkt auftreten. Nicht nur wir Menschen leiden darunter, sondern auch die Natur gerät zunehmend unter Druck. „Der Borkenkäfer bei der Fichte, das Eschentriebsterben oder Pilzinfektionen bei Schwarzkiefern sind nur ein paar Zeichen dafür“, warnt Umweltgemeinderast Leopold Spitzbart (ÖVP).

„Gerade in der Raumplanung gibt es viele Möglichkeiten, um auf den Klimawandel zu reagieren. Leopold Spitzbart, Umweltgemeinderat

Bei der Tagung wurde von Experten aufgezeigt, wie man mit Raumplanung und Flächenwidmung mögliche Maßnahmen zur Klimawandelanpassung setzen kann. „Gerade in der Raumplanung gibt es viele Möglichkeiten, um auf den Klimawandel zu reagieren. Mit einem kompakten Siedlungsraum kann man einer Zersiedelung entgegenzuwirken.

Eine Verbesserung des Kleinklimas kann man durch verstärkte Bepflanzung und Schaffung von Grünräumen sowie Wasserflächen in Siedlungsgebieten erreichen“, so Spitzbart. Durch sparsamen Umgang mit der Ressource Boden und durch Schaffung von Versickerungsflächen könne man der Bodenversiegelung entgegenwirken. Herausforderungen, denen sich die Stadtplanung jedenfalls in den nächsten Jahren verstärkt widmen muss, waren sich die Experten einig.

Im Klosterneuburger Gemeinderat wurde im Juni 2017 die Teilnahme am „e5“, dem europäischen Energie- und Klimaschutzprogramm, beschlossen.

Das e5 Team, bestehend aus Vertretern aller im Gemeinderat vertretenen Parteien und der Verwaltung, hat sich in den letzten Monaten mit der Energieeffizienz von Gemeindegebäuden beschäftigt.

Klosterneuburg strebt nach Gold

Vizebürgermeister und e5 Teamleiter Roland Honeder (ÖVP): „Die sauberste Energie ist die, die wir erst gar nicht verbrauchen. Aus diesem Grund war es dem e5 Team wichtig, bei den Gemeindegebäuden möglichst nachhaltig mit Energie umzugehen und bei den Baustoffen auf die Ökologie Wert zu legen. Mit dem „Klimaaktiv Gold-Standard“ wurde nun ein sehr ambitionierter Beschluss gefasst, um diese Ziele zu erreichen.“

Klosterneuburg ist daher die erste Gemeinde in Niederösterreich, die sich mit einem Gemeinderatsbeschluss dazu verpflichtet hat, bei Neubauten oder Sanierungen den „Klimaaktiv Gold-Standard“ einzuhalten. Österreichweit haben erst elf Gemeinden beschlossen, die „Basis Kriterien“ einzuhalten. Umweltgemeinderat Leopold Spitzbart berichtet über erste Ergebnisse: „In Klosterneuburg wurde bereits ein Laborgebäude bei der IST-Austria im Gold-Status errichtet, ein zweites Gebäude wird zur Zeit gebaut. In Kierling wurde ein Mehrfamilienhaus aus den 70er-Jahren nach den Klimaaktiv-Gold-Status-Kriterien saniert.“

Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager steht voll hinter dem Programm: „Aufgrund der Tatsache, dass die Energiekosten laufend steigen und die Rohstoffe immer knapper werden, ist ein nachhaltiger und effektiver Umgang mit den Energieressourcen auch auf Gemeindeebene unumgänglich.“ Künftig werde nun schon bei der Planung von Neubauten und der Sanierung von Gebäuden, die in Gemeindebesitz sind, die Energieeffizienz besonders berücksichtigt.